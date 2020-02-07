《經濟通通訊社７日專訊》爭取全面封關的「醫管局員工陣線」連續５日發起罷工，會員經
投票後，結果顯示有４０００名會員表示不延長罷工，工會宣布擱置罷工，希望員工尊重及體諒
投票結果。
醫院局員工陣線主席余慧明表示，員工知道社區爆發即將發生，不忍心放棄病人，不忍心其
他同事分擔工作，但他們不甘心，工會繼續向醫管局爭取訴求，又呼籲員工要團結。
她表示，明白員工罷工面對的壓力，亦受到質疑，她感謝各行各業的人士、區議員及街站義
工與他們同行，並向受影響的人士表示歉意。（ｂｉ）
07/02/2020 19:13
【武漢肺炎】醫管局員工陣線宣布擱置罷工，希望員工尊重投票結果
《經濟通通訊社７日專訊》爭取全面封關的「醫管局員工陣線」連續５日發起罷工，會員經
投票後，結果顯示有４０００名會員表示不延長罷工，工會宣布擱置罷工，希望員工尊重及體諒
投票結果。
醫院局員工陣線主席余慧明表示，員工知道社區爆發即將發生，不忍心放棄病人，不忍心其
他同事分擔工作，但他們不甘心，工會繼續向醫管局爭取訴求，又呼籲員工要團結。
她表示，明白員工罷工面對的壓力，亦受到質疑，她感謝各行各業的人士、區議員及街站義
工與他們同行，並向受影響的人士表示歉意。（ｂｉ）
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