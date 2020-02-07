  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/02/2020 19:13

【武漢肺炎】醫管局員工陣線宣布擱置罷工，希望員工尊重投票結果

　　《經濟通通訊社７日專訊》爭取全面封關的「醫管局員工陣線」連續５日發起罷工，會員經
投票後，結果顯示有４０００名會員表示不延長罷工，工會宣布擱置罷工，希望員工尊重及體諒
投票結果。
　　醫院局員工陣線主席余慧明表示，員工知道社區爆發即將發生，不忍心放棄病人，不忍心其
他同事分擔工作，但他們不甘心，工會繼續向醫管局爭取訴求，又呼籲員工要團結。
　　她表示，明白員工罷工面對的壓力，亦受到質疑，她感謝各行各業的人士、區議員及街站義
工與他們同行，並向受影響的人士表示歉意。（ｂｉ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS07/02/2020
【FOCUS】內地外貿開年勢跳水 咖啡豆油銅齊遭殃
生財有道07/02/2020
《嚟緊炒D乜》藍光嘉寶業務高增長估值便宜 憧憬追落後現價買入
生財有道07/02/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：阿里健康11元可上車
生財有道07/02/2020
【武漢肺炎】傳香港航空擬裁員400人 並要求員工放無薪假兩周
生財有道07/02/2020
【武漢肺炎】香港快運取消往返首爾及大阪等逾80班航班
中國故事07/02/2020
【武漢肺炎】廣東新增病例74例累計破千宗 首現死亡
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金