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即市新聞

07/02/2020 09:50

《真知灼見－溫灼培》美匯強非無因

　　《真知灼見》市場以美國人力資源機構ＡＤＰ公布良好１月份就業數據，及新冠狀病毒有望
快將結束為由把美元匯價推升，使美匯指數周四（６日）一度高見９８﹒５７７指數點（據路透
社數字）水平。相對下歐元便被壓抑至１﹒１０美元以下。美元走強是不爭事實，但相信與上述
因素未必有關。受惠於新冠狀病毒有望早日結束，我們見到環球股市大幅上升。周四晚美股道指
更創歷史高位收市。而每當環球投資氣氛暢旺按慣例應會驅使資金流離開現金（即美元）狀態，
轉走到四處追逐資產投資，這會使美元走弱而非走強。至於美國私人人力資源機構公布良好就業
報告，這只會對股市上升火上加油，進一步驅使資金離開現金。所以美元走強雖為事實，但相信
是別有內情。
　
　　筆者認為這兩天美元走強是從五個方面的因素造成。首先，美國總統特朗普成功避過國會彈
劾，美國政治的穩定使美元得到支持。其次，周三晚美國公布２０１９年全年貿易赤字為
６１６８億美元，按年減少１﹒７％，並是自２０１３年以來美國貿易赤字首次出現減少。而美
國貿赤的減少則意味美元從美國流失情況下降。另外，貿赤的減少亦可有助推升日後美國的
ＧＤＰ。這一切均為利好美元。還有值得留意，中國於周四早上宣布降低對美國進口約７５０億
美元商品的關稅率。這更有利美國日後收窄其貿赤數字。
　
　　當然，拖低歐元的最重要因素，是消息指歐美貿易談判已靜悄悄地展開。歐洲貿易專員霍根
（Ｐｈｉｌ　Ｈｏｇａｎ）本周四（６日）到了華盛頓與美國貿易代表萊特希澤會面。據霍士商
業網絡（Ｆｏｘ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）引述美國財相努欽指，特朗普政府期望
能與歐洲在農產品方面達成協議，亦希望歐洲車廠能增加在美國投資，把更多生產線設在美國。
不排除正因為上述因素推低了歐元匯價，並相對地造就了美元強勢。
　
　　往後歐元匯價去向，當然要視乎歐美的貿易談判變化而定。不過有一點值得留意，歐元於
２０１９年最低位置為１０月１日所創的１﹒０８７７美元（據路透社數字）。當時中美仍在互
加徵關稅中，加上歐央行於９月底的議息會還在大舉加大量寬政策，宣布從１１月起每月用上
２００億歐元無限期買債。現今以１﹒０９８１美元的歐元匯價而言，已距離這水平不遠。而
１﹒０８７７美元相信可視為一個對歐元而言的重要支持。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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