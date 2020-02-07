【武漢肺炎】西方產管：新型肺炎爆發對環球增長影響重大但料短暫

《環富通基金頻道 日專訊》美盛旗下西方資產管理亞洲（日本除外）投資主管暨投資組合

經理孫應梅表示，雖然目前病毒肆虐並快速擴散，但中國政府迅速採取行動遏制疫情，使該行感

到鼓舞。因此，借鑑２００３年沙士（ＳＡＲＳ）疫情的經驗，該行將重點探討環球經濟增長可

能面對的影響，概述該行的投資觀點。

該行認為新型冠狀病毒爆發，將對環球增長帶來重大影響，但只屬相對短暫。中國有充足的

政策工具，包括財政政策、定向寬鬆和削減存款準備金率，以紓緩今年上半年實質經濟活動所承

受的嚴重衝擊。

然而，有關措施對已發展市場產生的漣漪效應或會較輕微，特別是以本土消費為主要經濟動

力的國家。另一方面，新興市場很可能會受負面打擊，惟不同國家受影響的程度或差異甚大。基

本因素穩健的新興市場經濟體很可能仍有政策空間，但實力較弱的國家或會出現市場動盪，特別

是倚重商品的國家。因此，識別不同新興國家的質素和慎選投資至關重要，利率可支持投資理據

並加強其相對已發展市場的估值優勢。



＊對環球增長的影響＊



由於中國目前是世界第二大經濟體，短期環球增長動力可能出現顯著的即時下降。中國與已

發展和新興市場經濟體的貿易聯繫已大大加深，現時是新興市場貨物和服務（旅遊業）出口的主

要目的地。此外，中國透過對外直接投資，與新興市場國家建立的金融聯繫以及中國在新興市場

基準指數中的代表權重已顯著增加。

貨物方面，台灣、智利、巴西、秘魯和南韓是佔輸往中國的出口貨物比重最高的地區。假設

市場最憂慮中國旅客數字減少，則香港是最易受這個因素影響的地區（ＳＡＲＳ期間，香港本地

生產總值下降２﹒５％），其次是越南和泰國。然而，自去年香港社會動盪以來，中國赴港旅客

已大幅減少，而到訪越南和泰國的旅客則急速回升，因此若旅遊業顯著受挫，或會對越南和泰國

的經濟增長帶來較大的負面衝擊。



＊對市場的影響＊



外匯是紓緩經濟壓力的閥門，亞洲貨幣承受著最大的外匯影響。相反，２００２年初以來美

元高位回落並一直弱勢，非美元計價的已發展市場貨幣和大部分新興市場外匯表現向好。

在這次疫情下，亞洲有可能再度成為新興市場當中最受打擊的地區，但較少依賴貿易、並由

本土經濟推動的經濟體（如印尼和印度），預計所受影響將較輕微。



＊對信貸行業和發行商的影響＊



除非武漢肺炎疫情急劇惡化，否則該行預期美元計價的亞洲信貸反應將較溫和。

可能受直接影響的行業（博彩、旅遊、航空和零售業）僅佔亞洲信貸市場的一小部分

（１９０億美元，佔市值１﹒７％）。最易受拖累的行業為澳門博彩業，其市值共１４０億美元

。其他可能面臨壓力的領域均與旅遊業相關，例如汽車租賃公司、酒店和零售業。

至於更廣泛的影響是疫情會否拖累區內整體經濟。從正面角度來看，與ＳＡＲＳ時期一樣，

健康護理可能是主要受益者。該行相信，在藥物、診斷測試設備和醫院服務的需求增加下，預料

該行業將繼續造好。鑑於武漢新型冠狀病毒目前並無直接有效的療法，現時治療方案包括支持性

照顧、類固醇和 型干擾素（Ｉｎｔｅｒｆｅｒｏｎ ａｌｐｈａ），因此可能利好製造抗病毒

療法、輸注液和疫苗的藥物生產商和傳統中藥公司。（ｈｏ）

