【武漢肺炎】道富：肺炎引發經濟增長擔憂，料美今年至少降息一次

《環富通基金頻道７日專訊》道富環球市場高級全球宏觀策略師Ｍａｒｖｉｎ Ｌｏｈ稱，

在２０１９年Ｇ１０國共淨削減利率２００個基點之後，多數大型中央銀行表示它們將暫停行動

，並看看去年由增長放緩和貿易緊張局勢造成的逆風是否會在今年消散。聯儲局是唯一一家顯著

將利率上調的央行，考慮到風險資產市場總體穩定，其它多數央行更願意保留自己的政策彈藥。

聯儲局通過暗示在可預見的未來將暫停調整利息，為世界其他地區定下了基調。儘管在去年

的保險削減之後，聯儲局認為經濟增長處於良好狀態，但其仍對全球增長、貿易和持續的低通脹

感到擔憂。然而，聯儲局暗示加息的門檻相當高，由此產生了一種不對稱的觀點，即聯儲局會在

必要時降息，但不太可能加息。由於近期新型冠狀病毒引發的經濟增長擔憂，市場已開始預期今

年至少會有一次降息，如果經濟增長停滯，那也有可能出現兩次降息。

此外，聯儲局通過購買短期國債和回購操作，繼續擴大其資產負債表。這種情況預計將持續

到第二季度，聯儲局希望在銀行儲備達到充足水準才收手，該行估計銀行儲備在１﹒７－１﹒８

萬億美元之間。至於其它國家的央行，投資者已開始預計它們今年將進一步降息，尤其是澳大利

亞、加拿大和英國。央行官員們普遍仍在暗示政策不會發生變化，但在過去一段時間裡，政策制

定者還是受到了來自投資者的壓力。（ｈｏ）

