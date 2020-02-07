【武漢肺炎】富達：內地實施有效管制，市場弱勢應維時較短

《環富通基金頻道７日專訊》富達發表評論道，源自中國武漢市的新型冠狀病毒肺炎疫情繼

續受到全球關注，觸發世界各地市場出現拋售，對航空及旅遊業造成的打擊尤其嚴峻。該行專責

研究亞洲市場的基金經理闡述觀點，分析疫情在市場和宏觀經濟層面上的發展，以及對投資者造

成的短期和長期潛在影響。目前的形勢仍然存在著大量變數。中國已經對疫情最嚴重的地區實施

人員進出管制，延長全國春節假期；宣布學校停課和企業停工，以免疫情進一步蔓延。中國內地

股市仍然是假期休市，但綜觀全球股市，風險資產近期表現反覆波動。



＊短期影響＊



對中國消費敏感度最高的地區和環球行業，例如旅遊、款客服務及金融服務業，投資信心的

跌幅最大。然而，市況波動可能只是短期現象。交易受季節性影響也是因素之一，由於假期期間

的交投偏低，股價變動往往較為顯著。

富達國際亞太區首席投資官Ｐａｒａｓ Ａｎａｎｄ表示，儘管短期需求受到打擊顯然會利

淡市場，但也須考慮市場在過去數季表現非常強勁，投資者也會因此作出拋售。從廣泛角度來看

，美國債市和美元的變動意味著承險意欲略為回軟，現階段只是進一步微跌。

雖然局勢迅速變化，但該行的基金經理一般會避免根據消息進行交易，反而是聚焦於長期主

題和企業基本因素。然而，值得注意的是中國當前的市況和１７年前爆發非典型肺炎時的情況並

不相同。

富達國際基金經理周文群指出，回顧２００３年，該行正處於大型熊市周期的中段。今次，

資訊流通情況遠勝當年，加上內地政府實施有效的管制政策，我認為市場弱勢應維時較短。



＊宏觀經濟和消費受到的影響＊



儘管現時量化疫情對市場和經濟造成的實際影響為時尚早，但投資者應預期中國首季宏觀經

濟數據將反映部分影響。農曆新年通常是消費需求的旺季，額外消費普遍大幅增加，但今年疫情

爆發或會導致情況有別於以往。從網上外賣和速遞公司以至基建投資和建造活動，一切均可能受

到拖累。

富達國際基金經理寧靜表示，在此環境下，首季經濟數據或會令人失望，消費也將受到影響

。我已親身見證網上消費明顯放緩，因為農曆新年假期效應，加上市場憂慮疫情擴散，令付運網

絡幾乎陷入癱瘓。

若檢疫措施持續，阿里巴巴等網購公司的情況最終或會改善；而電玩遊戲服務等其他種類的

網上業務供應並無受阻，加上現時較多人逗留在家，支持這些公司的表現維持穩健。至於出售非

處方傷風感冒藥的公司，股價亦有望顯著上升。



＊長遠機遇存在，尤其是創新領域＊



長遠而言，中國的結構性消費增長主題保持穩健不變。該行繼續青睞可配合中國創新發展的

行業和策略，並認為儘管面對短期影響，但創新領域的公司將能爭佔市場份額。

這些公司包括網上教育服務供應商、網上雜貨店、電子商貿和速遞，以及創新醫療方案供應

商。此外，一旦疫情受控，這些行業均可望受惠於經濟復甦下的潛在需求，尤其是當內地政府推

出措施應對國內生產總值增長可能下跌時。

富達國際基金經理Ｈｙｏｍｉ Ｊｉｅ指出，中國自２０１９年中來一直為市場注入流動性

，為實質經濟帶來的正面影響只是剛剛開始。因應目前的形勢，內地政府或會開始加推貨幣及財

政寬鬆政策，從而有望自２０２０年下半年起提振投資意欲，加快企業復甦。（ｈｏ）

