【武漢肺炎】普信料市場短期內仍波動，受疫情影響板塊料跑輸大市

《環富通基金頻道７日專訊》普信（Ｔ﹒Ｒｏｗｅ Ｐｒｉｃｅ）亞洲市場固定收益主權分

析師Ｃｈｒｉｓ Ｋｕｓｈｌｉｓ就新型冠狀病毒疫情影響下的市場前景發表評論道，未來數月

，新型冠狀病毒疫情仍將是一大憂慮，預計短期內市場將持續波動。

較高風險資產及受疫情影響最大的行業板塊料將跑輸大市。疫情對中國及環球經濟的影響仍

不明朗。沙士的經驗顯示，一旦疫情消退，經濟將重拾升軌。



＊宏觀經濟＊



預計若疫情持續，中國第一季、乃至未來數季經濟增長率將會大幅下跌。不過，一旦疫情消

退，中國經濟增長將有望反彈並超過潛在水平。中國當局將致力保持全年增長與目標大致一致，

同時允許短期內經濟短暫弱勢。



＊中國人民銀行＊



預期中國當局將對持續推行經濟刺激措施持審慎態度，嚴重偏離去槓桿方向的機會不大。相

對貨幣刺激措施，財政刺激措施更有可能成為支持增長的首要工具。



＊固定收益＊



在新型冠狀病毒疫情明朗前，美國國債及德國債券孳息率預計將持續受壓。高風險固定收益

板塊（包括新興市場及收益率較高的企業債券）短期內或表現反覆。亞洲投資級別企業債券將保

持相對穩定。



＊外匯＊



儘管兌美元匯價破七，人民幣仍面對貶值壓力。預期中國人民銀行將幫助應對異常波動。與

２００３年受到嚴格管控的情況相比，今年亞洲貨幣可能將更趨波動，其中與中國旅游及貿易聯

繫較緊密的國家所受影響最大。

預計亞太區國家基本面將維持穩健，令當地貨幣受到支持。（ｈｏ）

