《股市一周》藥品研發突破及中國削減關稅，港股全周升１０９１點



《股市一周》武漢肺炎疫情惡化，中國農曆新年假期延長至２月２日，本周一（３日）Ａ股

開市，在市傳中國政府採取多項「暴力救市」措施，包括使用內險資金入市救火之下，此外內地

肺炎藥品現新突破，以及中國對美入口商品削減關稅等消息一出，帶動港股本周低位回升逾千點

，一連收復十天線（２７０４９點）及百天線（２７１１０點）。

周一（３日）Ａ股開市，滬指及深指大幅低開，恆指同樣低開１２３點，隨後人行於公開市

場逆回購１﹒２萬億元人民幣刺激資金流入，但中國１月財新製造業ＰＭＩ為５１﹒１低於預期

，在好淡消息爭持之下，最終港股微升４４點。周二（４日）市傳中國政府「暴力救市」，港股

高開１３４點後繼續走高，雖然居於黃埔花園的武漢肺炎患者證實死亡，成香港「第一滴血」，

但似乎無阻恆指升幅擴大至３１９點。周三（５日）疫情消息繼續牽引市場，中國衛健委指有藥

物能有效抑制新型冠狀病毒，但曾接載３名確診感染新型冠狀病毒中國旅客的郵輪「世界夢號」

停泊於本港啟德郵輪碼頭，恆指升幅收窄至升至１１０點。周四（６日），中國公布對美國進口

商品關稅削半，消息加上油價抽高刺激「三桶油」攀升，港股大幅抽高７０６點收市。

經歷昨日港股急升後，恆指今日略現獲利盤，受到內地確診人數突破三萬宗的消息影響，港

股盤中一度下跌２６９點，最終收２７４０４點，跌８９點或跌０﹒３３％。

總結全周，港股在２６１４５至２７６０８點之間波動，上下波幅達１４６２點，全周累升

１０９１點或４﹒１５％；國指全周累升４６４點或４﹒５４％。本周總成交額６３７４﹒５億

元，日均成交１２７４﹒９億元。



＊疫症利旺藥股本周炒高，賭場關門濠賭跌後升＊



中國對美國進口貨品關稅銷半，加上肺炎藥品進展有新突破，大市轉跌為升，重磅股首先被

推動，匯控（００００５）本周升１﹒６７％，報５７﹒８元；港交所（００３８８）漲

４﹒５６％，報２７０﹒６元；建設銀行（００９３９）升６﹒２１％，報６﹒３２元；中移動

（００９４１）走高４﹒８３％，報６７﹒３元；友邦保險（０１２９９）亦升３﹒１５％，報

８０﹒２元。

隨著內地疫情爆發持續，各藥廠就藥物研發積極下苦功，有消息指「利托那韋」或有效治療

新型冠狀病毒，有部分藥廠已開始臨床試驗，連帶藥股整個板塊亦一同炒起，歌禮製藥

（０１６７２）本周升５﹒７８％，報４﹒３９元；石藥集團（０１０９３）急漲１２﹒２５％

報１９﹒４２元，為升幅最大恆指成分股；國藥控股（０１０９９）升３﹒５２％，報２６﹒４

元；中生製藥（０１１７７）漲７﹒８７％，報１１﹒２４元；藥明生物（０２２６９）走高

８﹒８％，報１０８﹒２元。

澳門政府宣布因應疫情關係，將勒令澳門賭場停業１４日，以防肺炎傳播，不少大行認為將

影響到澳門賭收，但賭股則本周先跌後回升，銀河娛樂（０００２７）本周升６﹒２１％，報

５４﹒７元；新濠國際（００２００）全周漲２﹒８３％，報１７﹒４２元；澳博

（００８８０）揚４﹒５６％，報９﹒１７元；永利澳門（０１１２８）走高６﹒７２％，報

１７﹒４６元；金沙中國（０１９２８）升５﹒３７，報３９元；美高梅中國（０２２８２）漲

２﹒９％，報１１﹒３４元。



＊手機股低位反彈，新經濟股表現強勁＊



疫情或影響到內地手機供應鏈問題，雖然蘋果股價連日造好，手機股早前亦跟隨大市連日回

吐，但經歷昨日港股反彈８００點，部分手機股跌幅收窄及轉跌為升，通達集團（００６９８）

全周升９﹒６４％，報０﹒９１元；高偉電子（０１４１５）漲７﹒８１％，報２﹒０７元；丘

鈦科技（０１４７８）無升跌報１１﹒１６元；瑞聲科技（０２０１８）揚４﹒２２％，報

５８﹒１元；舜宇光學（０２３８２）下跌０﹒２３％，報１２６﹒４元。

大市轉跌為升，多隻新經濟股亦一同落鑊，分析指由於疫症令市民不可外出，間接令與互聯

網相關的企業需求增加，騰訊（００７００）旗下手遊於新春期間連續多日獲用家「課金」，刺

激股價造好，全周升７﹒８８％報４０２﹒４；美團點評（０３６９０）漲２﹒６２％報

急漲１﹒４６％，報１２﹒８４元；美圖（０１３５７）升２２﹒５２％，報１﹒８５元。

內地開展肺炎藥物及疫苗的相關研發，令股市從谷底反彈，連帶食品股一同攀升，中國旺旺

（００１５１）本周跌０﹒４７％報６﹒４２元，為表現最遜色的恆指成分股；統一企業

（００２２０）升４﹒９％，報８﹒３５元；康師傅（００３２２）升８﹒９７％，報

１４﹒３４元；維他奶國際（００３４５）升４﹒９６％，報２９﹒６６元；蒙牛乳業

（０２３１９）急漲７﹒９９％，報３１﹒１元。（ｕｌ、ｎｓ）

