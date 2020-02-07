《投資特寫－陳宇昕》疫情蔓延加劇短線風險，優質資產抵禦波動市

《投資特寫》新型冠狀病毒肺炎爆發，隨著疫情持續擴散，投資市場氣氛亦無可避免地受到

影響，尤其是那些與中國消費相關如旅遊、酒店及金融服務等板塊，所受到的負面衝擊更大，內

地Ａ股市場周一復市後亦見大跌，上證綜合指數單日跌近８％，短期內市場波動勢必加劇。

現在要衡量究竟疫情對市場及經濟的實質衝擊有多大，仍然是言之尚早，畢竟當中存在太多

變數，亦難以預測疫情何時才可受控。

不過，可預期的是，部分負面衝擊將會反映在中國今年首季的宏觀經濟數據之內，尤其是農

曆新年期間本來就是消費旺季，會有不少額外開支，疫情爆發意味著情形將會截然不同，網上外

賣服務、速遞、基建投資及建築活動均會受到影響。

然而，投資者除了關注上述的短期因素之外，同樣不能忽略了更廣闊的宏觀形勢，以免被一

葉障目。

我們現時預計，在美國勞動市場強勁及環球貿易緊張局勢緩和的支持下，對環球經濟能起一

定支持作用。歐洲經濟於「硬脫歐」的風險消除後，增長有機會相對加快，亦可對市場帶來信心

。通脹則主要與市場預期一致，惟美國工資上升及熾熱的樓市有機會導致當地出現較高通脹。

至於貨幣政策方面，我們預期美國聯儲局、歐洲央行及日本央行今年皆會按兵不動，英國央

行則相信會在上半年減息一次。中國金融政策制定者採取了應對行動，我們認為將有更多的支持

措施。

在這樣的市場環境下，投資者應考慮採取更平衡的投資組合。從地區市場角度來看，在較低

的政治風險、負利率及領先指標採購經理指數見底的情況下，歐洲及英國股市亦具投資價值，亞

洲市場方面則可留意債券的機遇，因其孳息率吸引，亦有機會受惠於利好的政府政策。

《富達國際東北亞區分銷業務投資策略師 陳宇昕》

