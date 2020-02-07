《品中資－羅國森》「升」在疫症蔓延時？！

《品中資》一場疫症，令到港股出現大幅波動。年初時，因為中美達成首階段的貿易協議，

環球股市節節上升。

港股方面，恆生指數最高升至過年前的１月２０日，曾創２９１７４點的即市高位，當時大

家都期待，港股有望再次挑戰３００００點水平。

但在武漢肺炎疫情日趨嚴峻下（武漢在１月２３日封城），港股開始大幅回落。農曆年假後

復市，跌勢加劇。

２月３日（本周一）時，恆生指數跌至即市低位的２６１４５點，以點數計足足下跌了

３０００點有多，以幅度計則高達一成！不要忘記，扣除了假期休市，這只不過是短短幾個交易

日內的事。

但微妙的是，雖然２月３日當日的指數曾創出近期低位，但最後收市卻能夠回升４４點。更

奇怪的是，其後幾日，尤其是昨日（６日），港股的升勢更明顯，全日大升７０７點，恆生指數

收報２７４９４點，幾乎收復了早前的一半跌幅。

這個現象令我想起２００３年沙士時，當時港股剛經歷了２０００年的科網股狂潮。恆生指

數從２０００年７月時的１８０００多點高位回落，當２００３年３月爆發沙士疫情後，股市進

一步下跌。



＊沙士造就２００７年大牛市＊



當時的人心十分虛怯，主要因為沙士是全新病毒，沒有任何藥物可以有效醫治，當大家都不

知道疫情何時結束時，港股卻在４月２５日時見底回升，當時的指數是８０００多點。

如果宏觀一點看，沙士之後的港股，由於受惠於內地開放自由行，經濟急促反彈，指數一直

反覆向上，最終造就了２００７年恆生指數升破３００００點的大牛市，相信資深股民記憶猶新

吧！



＊歷史會否簡單地重演？＊



如果大家細心想一想，除了疫症這一點是相同之外，現在很多事情跟當年的沙士已有很大分

別，其中最大的分別是，中央和香港的關係已經不及從前。

我相信，今次疫症過後，中央政府也不會如２００３年的時候，推出一系列惠港措施去振興

香港經濟（也許自顧不暇）。當年香港是靠「自由行」重拾經濟動力的；如果今次香港只能靠自

己的話，香港的餐飲、零售、旅遊、航空和酒店業，看來很難回復舊觀了。

不過，沙士給我們的經驗是，疫症雖然可怕，有人形容是一場沒有硝煙的戰爭，但醫學昌明

，在各方努力下，我有信心，最終必定可以研究出治療藥物（昨日股市大升，部分原因是中國削

減美國商品的關稅，另一原因就是炒已經研發到藥物治療新型冠狀病毒肺炎）。即是說，疫症對

經濟的影響，從來都是短暫的。

從股票投資的角度，每次疫症之初，都會炒起一些醫藥股，正常來說，當然以生產醫療設備

或物資的公司會率先受惠；進一步就是一些研發可治療疫症藥物的公司可以受惠。

只不過，根據經驗，大部分被炒起（升幅由幾成至幾倍不等）的醫藥股，其後都無以為繼。



＊公用股、科技股最受惠＊



不過，１７年前沙士時，雖然科網熱潮興起，但很多仍然未成氣候。若不，科網泡沫也不會

爆破了！但今時今日的資訊科技已經日趨成熟，不少科網公司的賺錢能力尤勝傳統公司。

因此，雖然疫症會重創很多行業，但也會造就一些行業受惠，即是除了最傳統的醫藥股，以

及以資訊科技主導的綜合性醫療股外，還有電腦╱手機遊戲相關的股票（騰訊是最佳例子）、所

有線上教育，以及其他公用類（尤其是電訊股）的股票都不會太差的。

截稿的時候，內地確診的新型病毒肺炎個案已經超逾３００００宗，死亡個案高達６３０人

。香港的確診宗數也增至２４宗，暫時有一個人死亡。而全球多個國家也持續出現新增個案。

但願在全球通力合作下，我們能夠打贏這場沒有硝煙的戰爭！

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

