《鍾之日記》疫情陰霾不散，Ａ場周挫３％

《鍾之日記》２月７日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



內地新型肺炎疫情繼續蔓延，疫情重災區武漢上月２３日「封城」，２月６日為武漢封城

１４天，但疫情依然肆虐，６日全國再新增確診病例３１４３宗，其中湖北省佔２４４７宗；全

國再增７３宗死亡病例，當中６９宗來自湖北省。全國累計確診病例更突破３﹒１萬宗。

新型冠狀病毒肺炎疫情吹哨人（Ｗｈｉｓｔｌｅｂｌｏｗｅｒ）之一，武漢市中心醫院眼科

醫生李文亮，因感染新型肺炎，經搶救無效，於今日凌晨２點５８分去世。李文亮確診感染後接

受《財新》訪問時表示，是否給他平反已經不那麼重要，因為真相比這更加重要，一個健康的社

會不應該只有一種聲音。李文亮去世事件令微博上網民群情洶湧，除了要求武漢公安收回對最先

「造謠」８人的處罰並道歉，更要求隱瞞疫情、處理疫情不當的官員被問責。國家監察委員會中

午即公布，經中央批准，決定派出調查組前往湖北省武漢市，就群眾反映涉及李文亮的有關問題

作全面調查。



＊港股終止四連升＊



雖然隔晚美股繼續走高，但肺炎疫情陰霾不散，而且有專家預期疫情未必能在夏季受控，港

股今早低開１３７點報２７３５６點。國家主席習近平上午應約同美國總統特朗普通電話，習近

平強調中國政府和人民全力以赴抗擊疫情，並再次確認將執行第一階段貿易協議的承諾，惟對大

市支持有限。午後，港股跌幅擴大至２６９點低見２７２２４點，最終港股收報２７４０４，跌

８９點或跌０﹒３３％，終止四連升。主板成交９９４﹒０８億元，較上日減少近兩成半。

滬深股市周一（３日）復市大地震，其後連續三日急反彈，今早作整固低開，一度跌１％，

午後多個板塊出現顯著升幅，維穩有功，總結全日倒升０﹒３３％，報２８７５﹒９６點，接近

二千九。滬綜指周一收瀉７﹒７２％，經過連續四日反彈後，仍未成功復仇，全周仍跌

３﹒３８％。最離奇當數創業板指，今揚０﹒１８％，累計全周竟大升４﹒５７％，是最近半年

以來最大周漲幅。

兩市全日成交９２９６億元人民幣，按日增加１﹒７６％，是本周第三次突破九千億大關，

再刷新去年４月以來成交新高，值得留意的是，外資今日通過陸股通淨賣出３３億元Ａ股股票，

為１月２３日以來最高淨賣出。



＊香港人一罩難求，但可投資口罩概念股＊



香港終於有口罩概念股！當前內地抗疫嚴峻只要沾上口罩概念，皆受資金力捧，在港上市的

五菱汽車（００３０５）旗下合資公司寶駿汽車於社交平台表示，上海通用五菱聯合供應商通過

改建生產線的方式轉產口罩，料日生產量達１７０萬個以上，五菱汽車股價因而一度升近五成，

累計全日仍漲１６﹒４％，報０﹒３２元．

富士康亦已在集團龍華園區首次引進口罩生產線，並已順利實現試產，正在申請產品資質認

證，預計２月底能達到每日生產２００萬片，不過富士康生產口罩，主要是為了向工廠員工供應

防疫裝備，以免耽誤復工進度，不過富士康在內地產能最高的生產區位於河南鄭州，全球有超過

一半的ｉＰｈｏｎｅ都在該城出產，而鄭州正在進行封閉式管理，富士康要全面復工仍有難度。

盡管同系的富智康（０２０３８）沒有負責生產口罩，但現價仍升３﹒１％。

至於本港方面，香港電視（０１１３７）掌門人、「魔童」王維基計劃在香港成立本地口罩

生產線，市場反應佳，香港電視全日價升２﹒１％，報５﹒３１元。不過要成立口罩生產線難度

頗大，除了購置生產機器之外，進口原材料及建設防污染廠房均非易事，遠水難救近火。





＊機構料首季手機市場下滑３０％，舜宇光學領跌大市＊



市場調查機構ＩＤＣ最新報告表示，內地第一季度手機市場將面臨挑戰，並影響全年表現。

ＩＤＣ指，在１月的前兩周，整體市場表現雖同比去年有所提升，但受疫情影響，本應為銷

售旺季的春節假期遭遇冷場。預計１－２月的國內手機市場將面臨同比約４０％的大幅下滑。而

在３月內，如果疫情得到穩定控制，整體市場將會逐漸進入恢復期，但仍難以恢復至去年同期水

平。整個一季度，國內手機市場預計將遭遇３０％以上的同比下滑幅度。全年來看，２０２０年

預估國內手機市場將出現約４％的同比下滑。

除了ＩＤＣ看淡，大和亦認為，因中國新型肺炎疫情影響，內地手機品牌包括華為、小米

（０１８１０）、Ｏｐｐｏ和Ｖｉｖｏ等可能會將一季度的產業鏈訂單減少１０－２０％，預料

市場短期內對相關產業鏈股票的熱情有限。

大和日前的報告指，疫情爆發導致手機銷量的不確定性增加，且產業鏈推遲復工也有不利影

響，預計中國市場ｉＰｈｏｎｅ產業鏈訂單可能會有７－１０％的下行風險。但該行認為，手機

需求在第二季之後會逐漸恢復，但由於行業整體更為飽和，反彈的幅度可能不如２００３年

ＳＡＲＳ之後，仍然建議投資者捕捉長期而言有優勢的股票，建議首先關注舜宇光學

（０２３８２）等。

雖有大和推薦，但舜宇光學今日走低，收挫３﹒６％，為今日表現最差的藍籌。瑞聲科技

（０２０１８）亦跌１﹒６％，丘鈦科技（０１４７８）及鴻騰精密（０６０８８）雙雙跌

２﹒１％，比亞迪電子（００２８５）更挫４％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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