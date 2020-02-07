【抗疫維穩】李克強：抓好武漢疫情防控，有序推動全國恢復生產

《經濟通通訊社７日專訊》李克強主持召開中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小

組會議，會議指出，對武漢市繼續通過多種措施增加床位供給和醫護人員；對湖北其他地區通過

挖掘潛能、新建醫院等增加床位，組織１６個省份對口支援增加醫護力量。繼續抓好重點醫療防

控物資保障。



＊制定煤電油氣供應保障預案＊



會議指出，當前除湖北省外，全國其他地區新增確診病例總體穩定、病死率低，要合理配置

資源，避免不必要恐慌，在繼續做好科學防控的同時，有序推動恢復正常生產，既為疫情防控提

供更好保障，又切實維護正常經濟社會秩序。鼓勵企業創新方式，降低工作場所人流密度，採取

倒班制保障滿負荷生產。建立重點企業派駐聯絡員制度，督促企業開足馬力生產，及時協調解決

機器、用工、資金不足等問題，抓好原輔料、重要零部件等穩供保障，保障全產業鏈正常運行。

制定煤電油氣供應保障預案，防止集中復產可能帶來的區域性、時段性短缺或價格大幅上漲。各

類學校可根據防控需要適當推遲開學、錯峰開學。

會議指出，要強化屬地政府和企業責任，切實做好恢復正常生產後疫情防控。按照合理、適

度、管用原則制定針對性防控措施，健全和落實工作場所人員防護制度。制定人員流動信息確認

卡，分類明確疫情嚴重地區人員返崗條件。加強人員輸入輸出地銜接，有序依規協助做好人員返

崗。鐵路、民航等部門要統籌運力，盡量採取隔座乘車、乘機等措施，實現人員錯峰返程，降低

疫情傳播風險。有關地區可暫時停止實行私家車尾號限行政策或作出特殊安排。（ｅｗ）

