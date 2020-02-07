【抗疫維穩】疫情防控專題債券融資規模已超過２００億人幣

《經濟通通訊社６日專訊》截至６日，已有多家企業或金融機構發行防控疫情專題債券，融

資規模超２００億元（人民幣．下同）。其中，至少有４家非金融企業發行了防控疫情專題債券

，融資總規模達２６億元，具體用途包括藥物生產、醫院建設、倉儲運輸、物資採購等。

具體來看，四川科倫藥業周三（５日）發行８億元超短期融資券，其中２億元用於生產新型

冠狀病毒肺炎相關抗病毒藥品、藥物研發和醫療物資的採購。珠海華發集團也於５日發行１０億

元超短期融資券，其中５億元將用於補充因捐助疫區等原因而支出的流動資金以及補充受疫情影

響的商貿板塊的流動資金需求。

中國南山開發集團昨日（６日）發行了３億元超短期融資券，其中１﹒５億元將用於子公司

深圳雅致集成房屋生產採購建設及配套開支，０﹒５億元用於下屬湖北地區物流子公司園區物資

倉儲和運輸等物流服務產生的經營支出及後勤保障支出。

深交所有關負責人表示，將設立業務咨詢專項服務通道，對募資主要用於疫情防控以及疫情

較重地區企業發行的固定收益產品，建立審核及發行「綠色通道」並暫緩計算相關業務時限，放

寬受疫情影響嚴重企業的信息披露時限，採取非現場業務辦理等措施，全力加大金融支持力度，

切實做好疫情防控工作。（ｌｃ）

