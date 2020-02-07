【人行操作】人行續停逆回購，本周累計淨投放５２００億元

《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，目前流動性總量充足，可完全滿足市場流動性需
求，今日不開展進行逆回購操作，為連續第３日暫停。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日零投放零回籠。
人民銀行在周一、周二（３至４日）兩日開展巨額逆回購操作合共１﹒７萬億元（人民幣．
下同）後，便沒有再進行其他操作。本周共有１﹒１８萬億元逆回購到期，全周累計淨投放
５２００億元。（ａｃ）
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