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即市新聞

07/02/2020 09:12

【武漢肺炎】武漢醫生李文亮離世，預警疫情反被指「造謠者」

　　《經濟通通訊社７日專訊》武漢市中心醫院眼科醫生李文亮，因感染新型冠狀病毒肺炎，經
搶救無效，於今日凌晨２點５８分去世，年僅３４歲。
　　內地傳媒在昨晚９時半已報道李文亮離世的消息，不過，武漢市中心醫院凌晨過後透過微博
表示，仍在搶救李文亮，但兩小時後的凌晨２時５８分宣布其去世，院方深表痛惜和哀悼。
　　國際衛生組織在官方推特發布貼文，對李文亮去世表示哀悼，並感謝他在此次疫情中「所做
的工作」。

＊李文亮：一個健康的社會不應該只有一種聲音＊

　　李文亮於去年１２月３０日在微信同學群提醒華南海鮮市場出現冠狀病毒感染疫情，提醒同
為臨床醫生的同學注意防護，但他當時以為該病毒是ＳＡＲＳ病毒，結果因「在互聯網發佈不實
言論」，被當地派出所約談並須簽署一份訓誡書。直至疫情爆發後，外界才驚覺，這名爆料人並
非一般意義上的造謠者，而是提前警示疫情的「吹哨人」，但李文亮還未來得及接受鮮花與掌聲
，便猝然離開了這個世界，留下了妻子和５歲的孩子。
　　李文亮因「造謠」被武漢公安當作是「違法人員」後，仍然留在醫院工作，後來他因接診了
一名疑似感染新型冠狀病毒的青光眼患者，在１月１０日出現病徵並住進了重症監護室，而他的
父母也疑被傳染而送院。
　　李文亮確診後接受《財新》訪問時表示，是否給他平反已經不那麼重要，因為真相比這更加
重要，一個健康的社會不應該只有一種聲音。
　　李文亮逝世後，微博上網民群情洶湧，除了要求武漢公安收回對最先「造謠」８人的處罰並
道歉，更要求隱瞞疫情、處理疫情不當的官員被問責。（ｅｙ，ｃｔ）

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