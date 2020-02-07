《經濟通通訊社７日專訊》加拿大政府宣布，首批１７６個滯留中國湖北武漢的加拿大公民
，已經搭上返回加拿大的包機，預計周五抵達。根據加國政府安排，他們在確認無任何疑似症狀
後才可登機，抵埗後將被送往一個空軍基地作１４日隔離。
據加國媒體報道，另外有超過５０名加拿大人乘搭一架美國包機離開中國。
加拿大早前透露，總共有３４７名加拿大人請求該國政府協助離開武漢，外長商鵬飛周四（
６日）表示，下周一（１０日）將安排多一架包機接回剩下的加拿大人。（ｅｙ）
07/02/2020 10:42
【武漢肺炎】加拿大啟動撤僑，首批逾２００人乘包機離開武漢
《經濟通通訊社７日專訊》加拿大政府宣布，首批１７６個滯留中國湖北武漢的加拿大公民
，已經搭上返回加拿大的包機，預計周五抵達。根據加國政府安排，他們在確認無任何疑似症狀
後才可登機，抵埗後將被送往一個空軍基地作１４日隔離。
據加國媒體報道，另外有超過５０名加拿大人乘搭一架美國包機離開中國。
加拿大早前透露，總共有３４７名加拿大人請求該國政府協助離開武漢，外長商鵬飛周四（
６日）表示，下周一（１０日）將安排多一架包機接回剩下的加拿大人。（ｅｙ）
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