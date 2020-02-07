【抗疫維穩】銀保監：料疫情致小微企不良率上升，有充足資源應對

《經濟通通訊社７日專訊》銀保監副主席周亮於國新辦發布會上表示，２０１９年普惠型小
微企業不良率３﹒２２％，客觀來說此次疫情對部分小微企業，特別是住宿旅遊餐飲這一類小微
企業造成一定影響，但總量不是很大，不良率會可能有所上升，但銀行業撥備覆蓋率相對較高，
不會對整個金融市場造成大的影響。他強調，銀行撥費覆蓋率８０％以上，有充足的資源應對不
良率上升。（ｗｌ）
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