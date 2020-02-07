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07/02/2020 14:11

【武漢肺炎】李文亮離世民情洶湧，國家監察委派調查組赴武漢調查

　　《經濟通通訊社７日專訊》新型冠狀病毒肺炎疫情吹哨人（Ｗｈｉｓｔｌｅｂｌｏｗｅｒ）
之一，武漢市中心醫院眼科醫生李文亮，因感染新型冠狀病毒肺炎，經搶救無效，於今日凌晨２
點５８分去世，事件引發廣泛關注。國家監察委員會經中央批准，決定派出調查組前往湖北省武
漢市，就群眾反映涉及李文亮的有關問題作全面調查。
　　李文亮去年１２月３０日與另外７名醫護人員，率先對外公布武漢華南海鮮批發市場懷疑出
現疫情，他們事後被指在互聯網發布不實言論，被帶到當地派出所簽訓誡書。李文亮本月１日在
個人微博公布，自己成為確診患者。李文亮逝世後，微博上網民群情洶湧，除了要求武漢公安收
回對最先「造謠」８人的處罰並道歉，更要求隱瞞疫情、處理疫情不當的官員被問責。

＊環時：這件事為社會開展反思提供一個有觸動的樣本＊

　　李文亮離世後，《環球時報》發表社評稱，他的專業性警覺尤其令我們對他產生了敬意，他
當時發出的警報沒有立即受到重視，反而被訓誡，這件事為社會開展反思提供了一個有觸動的樣
本。社評指，李文亮的多名同事也都染上了新冠肺炎，他所在的武漢市中心醫院成為了這場與病
魔殊死戰爭中最激烈的戰場之一。
　　官方試圖為民憤降溫，國家衛健委、武漢市政府、中國醫師協會等已先後向李文亮醫生的英
年早逝表示沉痛哀悼。中國紅十字基金會字節跳動醫務救助基金資助李文亮醫生家人１００萬元
人民幣。此外，李文亮的配偶為武漢愛爾眼科醫院（深：３０００１５）的一名於２０１０年入
職員工，該公司亦對李文亮的離世表達沉痛哀悼。（ｗｌ）

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