【武漢肺炎】李文亮離世民情洶湧，國家監察委派調查組赴武漢調查

《經濟通通訊社７日專訊》新型冠狀病毒肺炎疫情吹哨人（Ｗｈｉｓｔｌｅｂｌｏｗｅｒ）

之一，武漢市中心醫院眼科醫生李文亮，因感染新型冠狀病毒肺炎，經搶救無效，於今日凌晨２

點５８分去世，事件引發廣泛關注。國家監察委員會經中央批准，決定派出調查組前往湖北省武

漢市，就群眾反映涉及李文亮的有關問題作全面調查。

李文亮去年１２月３０日與另外７名醫護人員，率先對外公布武漢華南海鮮批發市場懷疑出

現疫情，他們事後被指在互聯網發布不實言論，被帶到當地派出所簽訓誡書。李文亮本月１日在

個人微博公布，自己成為確診患者。李文亮逝世後，微博上網民群情洶湧，除了要求武漢公安收

回對最先「造謠」８人的處罰並道歉，更要求隱瞞疫情、處理疫情不當的官員被問責。



＊環時：這件事為社會開展反思提供一個有觸動的樣本＊



李文亮離世後，《環球時報》發表社評稱，他的專業性警覺尤其令我們對他產生了敬意，他

當時發出的警報沒有立即受到重視，反而被訓誡，這件事為社會開展反思提供了一個有觸動的樣

本。社評指，李文亮的多名同事也都染上了新冠肺炎，他所在的武漢市中心醫院成為了這場與病

魔殊死戰爭中最激烈的戰場之一。

官方試圖為民憤降溫，國家衛健委、武漢市政府、中國醫師協會等已先後向李文亮醫生的英

年早逝表示沉痛哀悼。中國紅十字基金會字節跳動醫務救助基金資助李文亮醫生家人１００萬元

人民幣。此外，李文亮的配偶為武漢愛爾眼科醫院（深：３０００１５）的一名於２０１０年入

職員工，該公司亦對李文亮的離世表達沉痛哀悼。（ｗｌ）

