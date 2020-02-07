【武漢肺炎】外交部：衛健委正就世衛組織專家組訪華安排溝通

《經濟通通訊社７日專訊》世界衛生組織稱很快將派出專家組到中國，和中國政府合作應對

目前的疫情。在北京，被問及世衛組織專家組是否已到中國，或何時到達中國時，中國外交部發

言人華春瑩表示，中方本著公開、透明、負責任態度，及時向世衛組織和國際社會通報情況，分

享信息，並邀請世衛組織等相關專家前往武漢實地考察。據了解，國家衛健委正就聯合專家組訪

華具體安排同世衛組織保持密切溝通，具體情況請向衛健委詢問。（ｗｌ）

