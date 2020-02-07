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即市新聞

07/02/2020 16:42

【ＦＯＣＵＳ】內地外貿開年勢跳水，咖啡豆油銅齊遭殃

　　【ＦＯＣＵＳ】春節「錯位」效應及新型冠狀病毒肺炎疫情對內地外貿的擾動再添遐想，原
本預期周五（７日）公布的１月進出口數據遲遲未見揭盅，海關總署午後回應指，將改與２月數
據合併發布。鑑於內地「封城」範圍愈擴愈大、工廠新年後開工恐一延再延，首２月外貿數據「
大跳水」勢板上釘釘。
　　就在周四（６日），中國國務院突宣布將自本月１４日１３時０１分起，對１３８３個稅目
的美國商品加徵關稅減半；此是否是北京要求華盛頓彈性處理首階段貿易協議採購承諾的「橄欖
枝」尚待觀察。而民眾足不出戶、大範圍停工對小至咖啡豆大到汽車，乃至原油、銅、ＬＮＧ等
大宗商品的影響，正逐漸浮現。

＊工廠復工再延期，大宗商品庫存急增＊

　　８年來最早春節引發的錯位效應，令中國１月貿易活動由升轉跌成為市場共識，進出口料分
別按年跌６％及跌４﹒８％。不過，原本預期今日發布的數據遲遲未見揭盅，海關總署午後回應
指，數據發布時間將與國家統計局安排一致，採首２月合併發布。
　　傳統上將隨２月農曆新年假期後復工而轉暖的經濟活動，卻因突如其來的新型冠狀病毒肺炎
疫情遭當頭棒喝。截至今日，全國已有至少６０個城市實施「封城」或「封閉式管理」；而疫情
發源地武漢更是製造業重鎮，當地設廠的東風本田、上汽通用等復工至今無期，原本稱下周一
（１０日）復工的鴻海，最新傳將延至月底。
　　疫情拐點未現，不單內地螺紋鋼、鐵礦石庫存急增，國際銅價、油價於過去兩周分別急跌
１３％、１５％，就連全球咖啡豆價格亦因星巴克關閉逾半內地門店而下挫。而過去一周，中國
採購進口原油及液態天然氣幾近停滯，消息指，中海油已向荷蘭殼牌、法國道達爾等多家石油公
司發出不可抗力通知書，恐加劇ＬＮＧ現貨下跌。

＊伸減稅橄欖枝，鋪路延後執行協議？＊

　　中國開年外貿數據勢「大跳水」，並引發全年能否實現在２０１７年基礎上，向美國增購製
成品３２９億美元、農產品１２５億美元、能源１８５億美元的關注。美國農業部最新數據顯示
，中國上周進口美國大豆數量已跌至去年９月以來最低水平。
　　而儘管美國農業部長稱，如疫情削弱中國增購農產品的能力，美方必須寬容，財長努欽就指
，他預計中國在履行承諾方面不會有任何問題。
　　就在周四（６日），中國國務院突宣布將自本月１４日１３時０１分起，對１３８３個稅目
的美國商品加徵關稅減半；此是否是北京要求華盛頓彈性處理首階段貿易協議採購承諾的「橄欖
枝」尚待觀察，而《環球時報》就放風表示，中國可能正考慮使用協議中的災難相關條款，即允
許在遭遇「天災或其他無法預見的事件時」，延後執行協議。
　　不過，國家主席習近平剛剛應約與侵侵通電話時確認，中國將執行第一階段貿易協議的承諾

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