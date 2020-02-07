【武漢肺炎】醫管局員工陣線下午投票決定是否延長罷工

《經濟通通訊社７日專訊》醫管局員工陣線連續第五日發起罷工，工會今日下午約四時將會

進行投票及討論，以決定是否延續罷工行動。主席余慧明表示，如果投票結果顯示仍有超過六千

名會員支持繼續罷工，將會延長罷工至下星期三（１２日），否則便會暫緩罷工行動。

醫管局員工陣線副主席羅卓堯表示，工會約有二萬會員，如果少於六千人支持罷工，或因人

數太少而未能對政府及醫管局構成壓力。對於醫管局邀請工會中午一時會談，羅卓堯表示，要留

待會員討論會否再會面。他表示，昨日的閉門會面中，醫管局高層對如何支援前線員工的防護配

備等工作，仍無具體計劃，指對方根本無誠意，對會面能否有效果存疑。

余慧明指，過去四日共有８４４０位醫護人員曾參與罷工，而工會過去兩星期內會員人數亦

從一千多增至二萬多，但政府及醫管局仍然漠視訴求，不肯封關，亦未能給予醫護人員應有的安

全工作環境，促請醫管局盡快發聲明，表明與醫護同一立場。

工會又重申，他們早前提出的五大訴求，同樣重要，他們會堅持訴求。醫管局員工陣線早前

提出的五大訴求包括，促請醫管局向政府發公開聲明要求禁止任何旅客經中國入境香港；落實確

實方案確保口罩供應；暫停非緊急服務以提供足夠隔離病房；提供足夠配套予照顧隔離病人的醫

護，以及公開承諾不秋後算帳。（ｔｆ）

