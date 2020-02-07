【武漢肺炎】政府：鼓勵非強迫員工自願參與非醫療抗疫義務工作

《經濟通通訊社７日專訊》就社交媒體流傳有政府部門強迫員工參與抗疫的義務工作，政府

發言人今日澄清傳言全無根據。

發言人表示，因應疫情嚴峻，政府希望部門能夠鼓勵員工和已退休的公務員，以自願性質參

與對抗疫情的義務工作，處理一些運作需要的支援，而並非處理醫療或專業工作。

在工作許可情況下，部門會借調自願參與義務工作的員工到衛生署、民政事務局及其部門和

社會福利署。（ｃｌ）

