【武漢肺炎】本港寄往內地英美等地空郵郵件或延誤，因航班調整

《經濟通通訊社７日專訊》香港郵政今日宣布，因受部分航空公司調整航機班次的影響，寄

往內地、美國及英國等地的的空郵郵件或會有所延誤。

空郵郵件可能延誤的地區包括，位處亞洲的中國內地、以色列、菲律賓、馬爾代夫、韓國和

台灣；歐洲的意大利、英國、北美洲的美國，以及南美洲國家如阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞

、哥斯達黎加、厄瓜多爾、巴拿馬及秘魯。（ｃｌ）

