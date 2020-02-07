【企業盈警】圓通速遞（０６１２３）料去年純利減７０％

《經濟通通訊社７日專訊》圓通速遞（０６１２３）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度收益錄跌幅，而純利大幅減少約７０％，即約３１２０萬元。

該集團指，純利下跌主因中美貿易戰導致周邊經濟衰退及環球宏觀經濟環境不明朗因素，空

運分部的客戶對空運服務需求下降外，因薪金增加及確認與股份獎勵有關開支，導致員工成本上

漲，加上收購的翼尊國際貨運代理（上海）由今年逐步終止業務，確認商譽與無形資產減值虧損

約２０００萬元。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

