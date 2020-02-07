中國金控（００８７５）折讓近３２％發新股，控股股東易手

《經濟通通訊社７日專訊》中國金控投資（００８７５）公布，以每股０﹒６５元發行２億

股新股予非執行董事林裕豪，集資１﹒３億元用於還債等，而林裕豪持股將由４﹒３％升至擴大

後股本約６８﹒１％，成為控股股東，故申請清洗豁免，毋須按例向其他股東提出強制性全面要

約。

該集團自１月２０日停牌，已申請於今日早上９時恢復股份買賣。

該集團指，每股發行價較停牌收報０﹒９５元折讓約３１﹒６％，較去年６月底每股資產淨

值２﹒０３９元折讓約６８﹒１％，而該批新股佔擴大後股本約６６﹒６％。對於折讓幅度，該

集團已考慮於去年底可用現金約２８６０萬元將不足以維持日常運營，而且財務狀況惡化，債務

水平居高不下。

該集團指，集資所得其中約４０７０萬元用於償還因違約可換股債券的未償還債務、約

５６００萬元償還結欠林裕豪債務、約２０００萬元用於擴大於廣東省農業業務及餘額用於一般

營運資金。該集團指，於去年底債務總額升至約２﹒５１億元，若交易完成，結欠林裕豪金額將

降至約５３８９萬元，而結欠另外兩名董事金額約１５９２萬元，結欠第三方債務金額將由去年

底約８７１４萬元降至４６４３萬元。

該集團指，擴大現有農業業務方面，擬租賃廣東省約３００至４５０公頃農田種植農產品、

建設設施、僱傭新團隊和向當地農民的預付款外包費用等。（ｗｈ）

