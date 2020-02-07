【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３２﹒４億人幣，買騰訊建行沽招行舜宇

《經濟通通訊社７日專訊》有消息指肺炎藥品出現突破，帶動隔晚美股造好，恆指高開近
４００點後升幅逐步擴大，隨後國務院表示，下周五（１４日）下午起對美國７５０億美元進口
商品的加徵關稅削半，消息令港股升幅進一步擴大至８００點，並曾突破５０天線（２７５５０
點）。恆指連升四日，昨日（６日）更大升７０７點或２﹒６％，收報２７４９３點。國企指數
報１０７６４點，升２７０點或升２﹒５８％。
按額度計算，北水全日淨流入３２﹒４億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、建設銀行（００９３９）、中芯國際（００９８１）；淨賣出最多的依次是招
商銀行（０３９６８）、舜宇光學（０２３８２）、融創中國（０１９１８）。
主板成交１３１７﹒２６億元，按日跌１﹒５４％。其中港股通成交１８２﹒９４億元，佔
總成交１３﹒９％。
＊騰訊重上４００元續獲北水追捧＊
騰訊收升１﹒９９％，重上４００元，成交逾７０﹒７億元，成交額排港股首位。北水同樣
力撐，淨買入４﹒８１億元。
因應疫情衝擊經濟，市場預期人行短期內繼續放水，包括下調貸款市場報價利率（ＬＰＲ）
，內銀股隨市向上。建設銀行升２﹒６％，報６﹒３１元。北水同樣狂掃貨，淨買入４﹒４８億
元。
中芯股價再創逾１４年新高，最高見過１７﹒５２元，收報１７﹒１８元，升２﹒２６％，
暫錄五連升，現價計累漲逾２０％。北水不怕高追，淨買入３﹒４２億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
騰訊控股（００７００） ４．８１
建設銀行（００９３９） ４．４９
中芯國際（００９８１） ３．４２
美團點評（０３６９０） ２．９９
中國移動（００９４１） １．７６
淨沽出最多港股：
招商銀行（０３９６８） －２．１０
舜宇光學（０２３８２） －２．１０
融創中國（０１９１８） －１．８８
友邦保險（０１２９９） －１．３４
華潤啤酒（００２９１） －１．２７
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（ｃａ）