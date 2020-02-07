《日入而息》政府指強制檢疫違者最高囚６個月，香港航空裁四百人

《今天重點》﹡張建宗指本港確診增至２５宗，市民無需搶購日用品；公務員在家工作安排

將延長至２月１６日；違反強制檢疫令最高可罰款２﹒５萬元及監禁６個月

﹡武漢醫生李文亮離世，預警疫情反被指「造謠者」；李文亮離世民情洶湧，

國家監察委派調查組赴武漢調查；武漢封城１４天，全國確診突破３萬宗

６３６死

﹡內地１月外儲增至３﹒１萬億美元，連升兩個月；外匯局表示美指小升帶動

外儲增，跨境資金流動總體穩定

﹡香港航空指除計劃裁員四百人外，將進一步減員減班次；香港航空擬裁員

４００人，並要求員工放無薪假兩周



《即日市況》﹡港股終止四連升，全日回吐８９點２７４０４，成交９９４億元



《深滬股市》﹡維穩有功滬指倒升０﹒３％四連漲，全周仍挫３﹒４％



《美元匯價》﹡美非農數據如理想，歐元或下試１﹒０９；歐元最新報１﹒０９５２╱

５６，日圓最新報１０９﹒７９╱８２



《公司資訊》﹡歌禮製藥（０１６７２）利托那韋浙江臨床測試獲批

﹡華仁醫療（００６４８）遭第一信用財務入稟追債，股份繼續停牌

﹡中電（００００２）員工可留在家中工作至本月１６日

﹡德信中國（０２０１９）１月合約銷售金額為１１﹒１億元人民幣

﹡正榮地產（０６１５８）１月合約銷售額按年跌近２４％至７０億元人民幣

﹡吳富林辭任中國銀行（０３９８８）副行長及執行董事職務

﹡綠心集團（０００９４）暫停其在新西蘭的砍伐工作

﹡太古地產（０１９７２）去年太古廣場辦公室租金升１９％，零售銷售跌

１７％

﹡中銀香港（００２３８８）據報向員工發放特別津貼

﹡恆興黃金（０２３０３）金礦復工時間延遲，或令首季金產量減少

﹡比速科技（０１３７２）擬進行業務策略組合檢討，評估香港市場

﹡中國船舶租賃（０３８７７）附屬公司共發行８億美元有擔保債券

﹡途屹（０１７０１）為助防控疫情，已暫停銷售出境旅行團及自由行

﹡永勝醫療（０１６１２）春節期間提早復工，加速生產醫療產品

﹡中海物業（０２６６９）顏建國辭任公司董事會主席等職務



《國企紅籌》﹡兗州煤業（０１１７１）附屬出租上海東江明珠廣場予兗礦信達酒店



《神州民企》﹡宏華集團（００１９６）四川頁岩氣壓裂工程服務首期項目完工

﹡中芯國際（００９８１）捐出千萬元人民幣，用以抗擊新型肺炎疫情

﹡龍湖集團（００９６０）１月份合同銷售額按年跌３２﹒３％

﹡世茂房地產（００８１３）１月合約銷售額按年跌１１％



《中國要聞》﹡財政部研通過彩票市場調控資金等支持代銷者疫情防控

﹡上海銀行業為防疫企業打通資金渠道

﹡內地１月外儲增至３﹒１萬億美元，連升兩個月

﹡外匯局表示美指小升帶動外儲增，跨境資金流動總體穩定

﹡應勇稱持續推動長三角地區聯防聯控



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒２％，報１１６１２﹒８１點



《其他消息》﹡部分港區人大政協，冀兩會可延期

﹡證監會表示董事失職常涉利益衝突，保薦人需對第三方盡職審查負責

﹡金管局表示１月底官方外匯儲備資產增加４５億美元

﹡深股通額度全日流出８﹒８５億元；滬股通額度全日用２﹒８億元，陸股通

淨流出３３億元

﹡中原二手樓價指數按周升０﹒５６％，估計旺市推遲；疫情影響睇樓氣氛，

本周末預約睇樓升５﹒４％



《武漢肺炎》﹡武漢醫生李文亮離世，預警疫情反被指「造謠者」；李文亮離世民情洶湧，

國家監察委派調查組赴武漢調查

﹡武漢封城１４天，全國確診突破３萬宗６３６死

﹡渣打研推紓困方案協助客戶，恆生東亞按情況安排

﹡世衛表示現在說中國新型肺炎疫情已見頂「為時過早」

﹡習近平稱新型肺炎防控工作取得積極成效

﹡１１省市開通「疫情服務直通車」，阿里免費開放技術

﹡廣東新增病例７４例累計破千，首現一宗死亡

﹡梁卓偉稱「零入境」是防疫最佳做法，不宜在酒店隔離

﹡楊潤雄稱若疫情延續，只能改善考場設計減低風險

﹡香港快運取消往返首爾及大阪等逾８０班航班

﹡中國要求意大利取消停止直航決定，意方同意恢復部分

﹡加拿大啟動撤僑，首批逾２００人乘包機離開武漢

﹡世界夢號上３３名懷疑染病船員對新型肺炎測試呈陰性

﹡澳門高等教育局表示不排除延遲四校聯考的考試日期

﹡澳門關閉賭場１５日，永利澳門每日損失近２０００萬元

﹡日本拒絕香港郵輪「威士特丹號」船上外國乘客入境

﹡上海通過疫情防控決定，隱瞞疫情將列入徵信黑名單

﹡百多醫護聚集醫管局總部要求對話，有人不適暈倒

﹡港九藥房總商會放棄向市民派口罩，將轉贈予前線醫護

﹡廣州所有小區封閉管理，限制非本小區人士及車輛進入

﹡優衣庫暫時關閉中國約半數門店

﹡２０００噸凍豬肉將調運進入中央儲備武漢直屬庫

﹡集友維持分行營業時間至下午３時，工銀亞洲上環分行暫停服務

﹡大新銀行維持全線分行平日營業時間至下午３時

﹡香港寬頻（０１３１０）延長後勤人員在家工作安排至３月１日

﹡傳２間皇悅酒店將結業，解僱約６０名員工

﹡外交部表示衛健委正就世衛組織專家組訪華安排溝通

﹡台灣停受理港澳居民入台證申請，另再增３例確診個案

﹡報道指違反新出台隔離規定，可被判處六個月監禁

﹡昨日深圳灣口岸入境內地客較前兩日增逾１倍及七成

﹡香港航空表示除計劃裁員４００人外，將進一步減員減班次

﹡政府表示鼓勵非強迫員工自願參與非醫療抗疫義務工作

﹡張建宗稱本港確診增至２５宗，市民無需搶購日用品

﹡本港寄往內地英美等地空郵郵件或延誤，因航班調整

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