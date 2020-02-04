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即市新聞

04/02/2020 10:57

《股林淘金－林家亨》疫情影響大市，富石金融（２２６３）可留意

　　《股林淘金》中港兩地擔心新型冠狀病毒疫情，內地新型冠狀病毒肺炎確診病例超萬七宗。
上證首個交易日大瀉７﹒７２％至收報２７４６點。中央在開市前發布一系列金融維穩政策，但
積壓多日的沽壓需時消化。今次疫情相信對內地民眾出外消費產生極大影響，民眾長留家中增加
網購、手遊和外賣的需求，對阿里（０９９８８）、騰訊（００７００）和美團（０３６９０）
的業務有利，投資者可以吼低位入貨。
　
　　新股市場相對影響較細，富石金融（０２２６３）正在進行招股，目前孖展認購熾熱，券商
最新數據（３╱２）共錄得５﹒３億元孖展額，超額認購３５倍。富石金融是一間香港金融服務
供應商，透過附屬公司佳富達證券，從事證券交易服務、配售及包銷服務。得益於近年香港新股
市場發展蓬勃，配售及包銷業務將為集團主要收入引擎。
　
　　港股容許同股不同權和沒盈利的生物科技在港上市，今年料有不少中概股回流香港上市融資
，相信富石金融的配售及包銷業務亦可從中分得一杯羹。富石金融上市最多集資約１﹒５億港元
，保薦人為域高融資，域高過去兩年包銷的項目，首日都錄得不錯的升幅，料富石上市初期走勢
不會太差，投資者不妨留意。現時市況較為波動，投資者需設止蝕價於買入價之下的５％。《香
港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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