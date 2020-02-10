  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/02/2020 07:46

《日出而作》美股周五回吐，金價上周回落，油價連跌五周

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２９１０２．５１　跌２７７．２６點╱０．９４％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　３３２７．７１　跌　１８．０７點╱０．５４％　　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　９５２０．５１　跌　５１．６４點╱０．５４％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７４６６．７０　跌　３８．０９點╱０．５１％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３５１３．８１　跌　６１．０１點╱０．４５％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　６０２９．７５　跌　　８．４３點╱０．１４％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０９．６６，歐元兌美元１．０９４９

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態10/02/2020
星爆社區傳播 確診增至43宗 10患者均無遊華
FOCUS07/02/2020
【FOCUS】內地外貿開年勢跳水 咖啡豆油銅齊遭殃
生財有道07/02/2020
《嚟緊炒D乜》藍光嘉寶業務高增長估值便宜 憧憬追落後現價買入
生財有道07/02/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：阿里健康11元可上車
生財有道07/02/2020
【武漢肺炎】傳香港航空擬裁員400人 並要求員工放無薪假兩周
生財有道07/02/2020
【武漢肺炎】香港快運取消往返首爾及大阪等逾80班航班
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金