《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２９１０２．５１ 跌２７７．２６點╱０．９４％
標普５００ ３３２７．７１ 跌 １８．０７點╱０．５４％
納斯達克 ９５２０．５１ 跌 ５１．６４點╱０．５４％
倫敦富時１００ ７４６６．７０ 跌 ３８．０９點╱０．５１％
法蘭克福ＤＡＸ １３５１３．８１ 跌 ６１．０１點╱０．４５％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０２９．７５ 跌 ８．４３點╱０．１４％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０９．６６，歐元兌美元１．０９４９
10/02/2020 07:46
《日出而作》美股周五回吐，金價上周回落，油價連跌五周
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２９１０２．５１ 跌２７７．２６點╱０．９４％
標普５００ ３３２７．７１ 跌 １８．０７點╱０．５４％
納斯達克 ９５２０．５１ 跌 ５１．６４點╱０．５４％
倫敦富時１００ ７４６６．７０ 跌 ３８．０９點╱０．５１％
法蘭克福ＤＡＸ １３５１３．８１ 跌 ６１．０１點╱０．４５％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０２９．７５ 跌 ８．４３點╱０．１４％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０９．６６，歐元兌美元１．０９４９
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