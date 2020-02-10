《牛熊志選－陳其志》資金部署平保反彈

《牛熊志選》恆指上周逐步反彈，回補了新年後回來的巨型下跌裂口，一度升至２７５００

點附近，短線料較大機會在２６０００點至２８０００點之間先行整固。恆指牛熊證資金流情況

，截至上周四（６日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約２９００萬港元資金淨流出套現，

反觀恆指熊證則累計約３﹒９５億港元資金淨流入，顯示有資金部署淡倉。街貨分布方面，截至

上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２６５００點至２６５９９點之間，累計相當約５４６張期

指合約；熊證街貨主要在收回價２７９００點至２７９９９點之間累計了相當約２６２９張期指

合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下跌１﹒４個波幅點至１７﹒８％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下跌

１﹒４個波幅點至１８﹒９％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下跌１﹒２個波幅點至１４﹒６％；港交所（００３８８）的引伸波幅下跌０﹒９個波幅點至

２３﹒２％；騰訊（００７００）的引伸波幅下跌０﹒１個波幅點至２６﹒３％；中油

（００８５７）的引伸波幅微升１﹒６個波幅點至２６﹒８％；海油（００８８３）的引伸波幅

上升０﹒５個波幅點至３０﹒５％；建行（００９３９）的引伸波幅下跌３﹒２個波幅點至

１９﹒２％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下跌２﹒１個波幅點至２４﹒８％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下跌２﹒２個波幅點至２０﹒５％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下跌２﹒１個波幅點至２１﹒２％；南中（０２８２２）的引伸波幅下跌１﹒９個波幅點至

２１﹒７％。

輪證看多資金流方面，截至上周四前一周，平保的相關認購證及牛證合共錄得約２３０５萬

元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的平保認購證為行

使價約１０３元附近的中期價外條款，實際槓桿約１５倍；牛證方面，資金留意收回價８５元至

８７元之間的條款，收回距離約５％至７％，槓桿約１２倍至１５倍。另外，中芯

（００９８１）相關認購證期內錄得約１５９８萬元資金淨流入部署，資金留意行使價１７﹒５

元至２０元之間的中長期及長期價外條款，實際槓桿約３倍至４倍。

至於看空資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約１﹒０８億元資金淨流入部

署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約３４５元至３５１元附近的中期價外條款，

實際槓桿約８倍至９倍；熊證方面，資金主要留意收回價４１０元至４２０元附近的條款，收回

距離約２％至５％，槓桿約１６倍至３１倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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