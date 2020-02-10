《運籌帷幄－梁業豪》先訂好止蝕位╱補貨位

《運籌帷幄》慣用陰陽燭分析股市走勢的朋友都知道，除「大陽燭」外，利好轉向形態還有

「早晨之星」、「破腳穿頭」、「曙光初現」、「身懷六甲」、「錘頭」和「倒轉錘頭」。利淡

轉向形態方面，則有「黃昏之星」、「穿頭破腳」、「烏雲蓋頂」、「身懷六甲」、「射擊之星

」和「吊頸」。按照這些訊號指示入市╱出市，投資者須先訂好止蝕位╱補貨位。一般而言，當

陰陽燭圖上出現利好╱利淡轉向形態後，形態的最低位╱最高位便是我們的止蝕位╱補貨位。依

利好轉向訊號入市買貨時，止蝕位應放於利好轉向形態的最低位（收市價計）。

買貨後，若發現市勢並非依照原先估計的方向發展，大家應止蝕計數。沽貨後，若發現股價

並不如預期般回落，則應於適當時候補回現貨。除了參考成交宗數和成交金額，選擇短炒對象外

，單日成交量的變化亦應列入參考之列。即使股價上升，若單日成交量低於５天平均數，升勢並

不可靠。筆者喜歡捕捉一些單日成交量達到１０天平均數３倍或以上，並出現跌浪展開一段時間

後的首個「上升裂口」，和５天平均線剛升穿２０天平均線的股票作為短炒對象。此外，若１４

天ＲＳＩＩ升越８５或１８％ＳＫ高於９０的話，我們都不應再追買該股。若ＲＳＩ或ＳＴＣ剛

見發出買入訊號，該股會被筆者優先考慮吸納。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

