《一周攻略－周進略》港股大幅反彈不意外，留意事態仍演變

《一周攻略》打從新春前後，有關疫情的消息，在新聞頻道以至社交媒體，不逕而走，投資

者絕非省油的燈，市場效率奇高，馬上作出反應，只需短短一星期之內，由原本甚為樂觀，轉變

為非常悲觀，作為疫情第一波爆發，大家已馬上作較壞打算，估值隨之而下調。



＊沽之而後快，回頭再修訂＊



這是常見的情況，面對隨機震盪，包括如今的疫情打擊，一般而言，投資者先下手為強，先

走為敬，尤其之前一段日子，股市不錯表現，大有獲利回吐的空間，不要說美股的強勢，單是港

股去年１２月至１月大部分時間的升勢，已經有足夠空間轉身獲利。

當然，隨著投資者快速反應，沽之而後快，下一步便是再回頭看疫情爆發蔓延的情況，由較

差估值回過來修訂一下，此所以剛過去幾天，市場避險情緒緩和下來，見諸ＶＩＸ連跌幾天，全

球股市由低位大幅反彈。



＊第二波爆發前，大市來來回回＊



然而，不可掉以輕心的是，目前的疫情是第一波，各方努力只是爭取時間，希望在真的有解

決方法，例如可靠的疫苗研究成功，臨床測試成功，到大規模生產，到分配到大眾手上，可有相

當一段日子，當中過程，未必可以快得來，而疫情可能出現第二波的爆發，屆時投資者的評估，

又可能比如今看來已經較壞打算，來得再差一點也說不定。

無論如何，面對港股來來回回，幾千點的大區間不變，重大支持位仍在恆指二萬五，而年內

要往上的話，三萬點仍是大關阻力。



＊留意消費必需品板塊高追風險＊



具體執行上，過去一周不少人短線操作的，包括日常生活消費必需品的企業，要留意的是，

很多人由於危機而突然產生存貨的需求，並不出於正常使用量，而是提早買入，以免其他人有類

似行動時不能快速應變，是以短期生意一定多了，但中長期而言，此類企業只是提早銷情的來臨

，之後用量回復相對正常，可能只是比正常時期多少許，則基本面未必大幅提升，起碼不是股價

的短期急升，投資者要理性務實評估高追後額外持貨的風險。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

