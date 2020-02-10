【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１０日專訊》上市公司每當派息、送紅股或權證等，以至供股集資，以為紀
錄合資格股東，設定截止過戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素
，股價因而波幅加大，投資應加以留意。
首都金融（０８２３９）建議五供一，於股份合併生效後，買賣單位將由每手２０００股改
為一萬股合併股份。股份合併將４月８日生效。該股早市無升跌報０﹒１１２元。
根據上市規則，倘發行人證券之市價接近０﹒０１元或９９９５元的極端水平，聯交所保留
權利可要求發行人更改買賣方式或將其證券合併或分拆。上市公司故自行建議股份合併而遵守上
市規則規定。
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：
上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣
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五菱汽車（００３０５） 二供一， １３╱２ １７╱２－２１╱２ １８╱３
供股價２０仙
旭光高新（０００６７） 四十合一 １７╱２ － －
合一投資（００９１３） 十合一 ２０╱２ － －
陽光油砂（０２０１２） 五十合一 ２６╱２ － －
冠華國際（００５３９） 一供二， ４╱３ ６╱３－１２╱３ ７╱４
供股價２７仙
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註：以各公司最新公布為準
表列１個月內藍籌股除息日期：
藍籌股 （編號） 派息 除淨日期
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滙豐控股 （００００５） 擬派末期息，股息待定 ２７╱２
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