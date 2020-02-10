【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１０日專訊》上市公司每當派息、送紅股或權證等，以至供股集資，以為紀

錄合資格股東，設定截止過戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素

，股價因而波幅加大，投資應加以留意。

首都金融（０８２３９）建議五供一，於股份合併生效後，買賣單位將由每手２０００股改

為一萬股合併股份。股份合併將４月８日生效。該股早市無升跌報０﹒１１２元。

根據上市規則，倘發行人證券之市價接近０﹒０１元或９９９５元的極端水平，聯交所保留

權利可要求發行人更改買賣方式或將其證券合併或分拆。上市公司故自行建議股份合併而遵守上

市規則規定。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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五菱汽車（００３０５） 二供一， １３╱２ １７╱２－２１╱２ １８╱３

供股價２０仙

旭光高新（０００６７） 四十合一 １７╱２ － －

合一投資（００９１３） 十合一 ２０╱２ － －

陽光油砂（０２０１２） 五十合一 ２６╱２ － －

冠華國際（００５３９） 一供二， ４╱３ ６╱３－１２╱３ ７╱４

供股價２７仙

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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滙豐控股 （００００５） 擬派末期息，股息待定 ２７╱２

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