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即市新聞

10/02/2020 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社１０日專訊》上市公司每當派息、送紅股或權證等，以至供股集資，以為紀
錄合資格股東，設定截止過戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素
，股價因而波幅加大，投資應加以留意。
　　首都金融（０８２３９）建議五供一，於股份合併生效後，買賣單位將由每手２０００股改
為一萬股合併股份。股份合併將４月８日生效。該股早市無升跌報０﹒１１２元。
　　根據上市規則，倘發行人證券之市價接近０﹒０１元或９９９５元的極端水平，聯交所保留
權利可要求發行人更改買賣方式或將其證券合併或分拆。上市公司故自行建議股份合併而遵守上
市規則規定。　

表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
五菱汽車（００３０５）　二供一，　　　１３╱２　　　１７╱２－２１╱２　　１８╱３　
　　　　　　　　　　　　供股價２０仙
旭光高新（０００６７）　四十合一　　　１７╱２　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
合一投資（００９１３）　十合一　　　　２０╱２　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
陽光油砂（０２０１２）　五十合一　　　２６╱２　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
冠華國際（００５３９）　一供二，　　　　４╱３　　　　６╱３－１２╱３　　　７╱４　
　　　　　　　　　　　　供股價２７仙
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準　
　
表列１個月內藍籌股除息日期：　

藍籌股　　　　　（編號）　　　　　　　　派息　　　　　　　　　　　　　　　除淨日期　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
滙豐控股　　　　（００００５）　　擬派末期息，股息待定　　　　　　　　　　２７╱２　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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