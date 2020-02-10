《專家之言－葉尚志》港股支撐因素依然完好，後市維持正面看法

《專家之言》２月７日，港股回升反彈四日後，出現了縮量回整，恆指下跌近９０點，仍企

於２７４００點水平，而大市成交量亦減少至１０００億元以下，在周末假期前的觀望氣氛有所

轉濃，肺炎疫情的最新發展情況，依然是市場的關注重點。目前，在疫情擴散情況未可確認受控

之前，估計恆指要一舉升穿２８０００點關口會有難度，但是在長線資金已見有進場介入的情況

下，相信總體穩定性是可以保存下來的，而恆指的階段性底部仍可假設已見於２６１４６點，對

後市維持正面看法，建議對於優質強勢股品種以及有抗疫能力表現品種，如互聯網龍頭股、５Ｇ

設備半導體股、以及物業管理股等等，可以繼續優先關注跟進。



＊恆指回整幅度溫和、預示短期仍存上攻勢頭＊



恆指出現縮量回整，在盤中曾一度下跌２７０點低見２７２２４點，在連升四日累漲接近１

２００點後，出現回吐是正常合理的情況，但回整幅度相對溫和、預示著短期上攻勢頭仍在，而

阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）和中芯國際（００９８１）即將發表業績報告，會是焦點所在。

恆指收盤報２７４０４點，下跌８９點或０﹒３２％。國指收盤報１０７０５點，下跌５９點或

０﹒５５％。另外，港股主板成交金額回降至９９４億多元，而沽空金額有１４８﹒６億元，沽

空比例１４﹒９４％。至於升跌股數比例是７３０：９５１，日內漲幅超過１０％的股票有４６

隻，而日內跌幅超過１０％的股票有２１隻。

走勢上，恆指在去年８月１５日低見２４９００點後，就進入了反覆上升的行情，並且形成

了上升通道。港股處於全球配置的估值漥地，是支撐港股的最基本因素，而中美關係在去年１２

月開始出現改善，是推升港股的刺激因素。事實上，恆指從去年１２月４日低位２５９９５點、

連漲七周衝高到了今年１月２０日的２９１７５點後，受到肺炎疫情影響，恆指又再掉頭下挫，

但是在市場出現了拋售之後，長線資金進場介入就給到港股再次帶來穩定性。



＊疫情終會過去，對港股後市看法正面＊



中美在１月１６日簽署了首階段貿易協定後，標誌著困擾市場有一年半時間的貿易糾紛，可

以暫告一段落，估計在今年１１月美國總統大選前，可望處於緩和的狀態，屬於中長線影響的因

素。至於肺炎疫情方面，雖然擴散情況未可確認完全受控，但是市場普遍的共識是最終會過去。

相比之下，如果港股因為受到疫情影響而出現恐慌拋售下挫，以長線資金配置的角度來看，將會

是進場介入的操作時點，尤其是錯過了由去年１２月、由中美關係改善引發新一波升勢的投資者

，將會是第二次進場的機會。而事實上，Ａ股春節假期後（本月３日）重開大跌，當日滬深股通

就出現了１８１﹒８億元人民幣的淨流入，而港股在本月３日至６日的成交量、每日都超過有１

３００億元，相信都可以是長線資金已有進場介入的引證。

總結下來，我們對港股後市維持正面看法，在經歷了震盪後將繼續循著上升通道來運行，

而支撐港股的因素，包括有１）估值低；２）中美關係緩和改善；３）長線資金已見進場介入；

４）疫情最終會過去。《第一上海首席策略師 葉尚志》

