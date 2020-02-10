新型肺炎死亡人數超越沙士，港股低開３１２點報２７０９２點

《經濟通通訊社１０日專訊》新型肺炎感染人數直線上升，全國感染人數突破４００００萬

宗，而死亡人數達９０８人，超越全球沙士死亡人數。亞洲股市今早全面低走，日經跌１６６點

，台北加權指數跌１４７點，港股方面今早低開３１２點，貼近二萬七關口，失守百天線

（２７１１０點），重棒股中移動（００９４１）沽壓顯著，低開２﹒３％並成為開市最差藍籌

，騰訊（００７００）亦低開１﹒６９％。

恆生指數報２７０９２點，跌３１２點或跌１﹒１４％，主板成交１５﹒０９億元。國企指

數報１０５６６點，跌１３８點或跌１﹒２９％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒０９％，報５７﹒８５元；港交所（００３８

８）跌１﹒０３％，報２６７﹒８元；騰訊（００７００）跌１﹒６９％，報３９５﹒６元；中

移動（００９４１）跌２﹒３％，報６５﹒７５元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒６２％，報

７８﹒９元。



恆指開市十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中國移動（００９４１） ６５﹒７５元 跌２﹒３０％

瑞聲科技（０２０１８） ５７﹒００元 跌１﹒８９％

中海外 （００６８８） ２６﹒３５元 跌１﹒８６％

騰訊控股（００７００） ３９５﹒６０元 跌１﹒６９％

中國人壽（０２６２８） １９﹒２６元 跌１﹒６３％



友邦保險（０１２９９） ７８﹒９０元 跌１﹒６２％

中國聯通（００７６２） ６﹒８０元 跌１﹒５９％

華潤置地（０１１０９） ３４﹒００元 跌１﹒５９％

萬洲國際（００２８８） ７﹒９２元 跌１﹒４９％

中海油 （００８８３） １２﹒０８元 跌１﹒４７％

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