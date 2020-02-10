《盤後部署》港股受多個不穩因素纏繞，本周或下試２６０００

《經濟通通訊社１０日專訊》新型肺炎疫情感染個案持續上升，目前全國感染人數超過４萬

人，逾９００人死亡，港股今日低開３１２點，報２７０９２點，失守百天線（約２７１１１）

，最低曾挫３５９點見２７０４４點。內地公布１月ＣＰＩ升５﹒４％，高於預期４﹒９％，並

創８年高，消息令港股跌勢收窄，匯控（００００５）及內房股尾市抽升，最終港股守住百天線

及二萬七關，收報２７２４１點，跌１６２點或跌０﹒５９％，主板成交

１０７７﹒５５億元增加８﹒４％。國企指數報１０６５４點，跌５０點或跌０﹒４７％。

Ａ股則反彈，上證綜合指數報２８９０點，升１４點或升０﹒５１％。深證成分指數報

１０７２８點，升１１６點或升１﹒１０％，兩市總成交８８５７﹒９４億元人民幣。



＊知名分析網站分析師料全球市場或已開始大調＊



知名分析網站ＮｏｒｔｈｍａｎＴｒａｄｅｒ﹒ｃｏｍ分析師Ｓｖｅｎ Ｈｅｎｒｉｃｈ近

日指出，由於全球經濟增長低迷，他預料全球市場的大調整或已開始，目前投資者盲目樂觀是非

常危險。

他認為，目前美股靠幾間巨無霸公司通過前所未見的巨大市值去控制指數價格，可是整體大

市走勢與巨無霸公司相比則見較弱勢。他指出若隨著美債收益率一再下滑，就連銀行股、小型股

和運輸類股也表現低迷，市場環境已經不容樂觀。技術走勢方面，他指標普５００指數走勢與主

要的移動平均線在出現新高後出現背馳，或增加出現「雙頂」可能。

然而，美國總統特朗普卻出現另類看法。他的一位高級官員表示，白宮在預算案中預測本年

美國經濟將增長３﹒１％，於２０２１年將增長３％。此等預測甚至超過美國主流經濟學家的平

均預測，他們預測本年美國ＧＤＰ將從去年的２﹒３％放緩至１﹒８％。此預測同樣比美國國會

預算辦公室（ＣＢＯ）和美聯儲（Ｆｅｄ）更樂觀，ＣＢＯ預測本年美國經濟增長將降低至

２﹒２％，美聯儲則預測為２％。



＊港股目前受制於五十天線，不建議現階段入市＊



港股今日雖然穩守二萬七關，惟目前後市仍存隱憂。上周港股受惠人行放水、肺炎新藥及中

國削減關稅等利好消息，已見逾千點反彈，但本周未見利好消息，反而先見不穩定因素。首先明

天（１１日）及後天（１２日）聯儲局主席鮑威爾將發表講話；周四美國將公布通脹指數及零售

數據，或致美股及美元走勢較波動；加上新型冠狀肺炎疫情宗數總體依然維持上揚趨勢，故對港

股後市短期依然不樂觀。

技術方面，可以留意到自１０月初的短期上升軌中，恆指大多日子皆站穩於五十天線（約

２７５７２點）上。惟港股自上周始就受制於五十天線，若短期未能衝破，料港股短期反彈走勢

或告終，支持位先看去年１２月初及本月初的二萬六關。故此，現階段不建議投資者貿然入市

「撈底」。（ｋｓ）

