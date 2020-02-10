《外地經濟》美國上月非農新增職位２２﹒５萬個，超出市場預期

《經濟通通訊社１０日專訊》美國勞工部上周五（７日）公布，１月非農業新增職位
２２﹒５萬個，超出市場預期增加１６萬個。
期內失業率３﹒６％，輕微高於市場預期３﹒５％。私人部門職位增加２０﹒６萬個，勝預
期增加１５萬個。製造業職位減少１﹒２萬個，勝預期減少５０００個。
另外，期內每周平均工時３４﹒３小時，符合市場預期。平均時薪按月增０﹒２％，微勝預
期增０﹒３％。（ａｌ）
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