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10/02/2020 13:17

【貿易休戰】蓬佩奧警告地方政府小心退休基金投資

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國國務卿蓬佩奧今日向美國各州州長發表講話時警告，與中
國做生意時要保持謹慎，因為中國會設法利用美國在國內加強鎮壓。
　　他指出，美國國家養老基金的投資，可能為中國政府鎮壓新疆穆斯林少數民族提供資助，甚
至令美國軍人面臨危險。
　　他舉例，佛羅里達退休基金投資中國用於跟蹤超過１００萬穆斯林少數族裔的監控設備。加
州養老基金投資為中國解放軍供貨的公司，讓美國士兵、水手、飛行員、海軍陸戰隊都處於危險
。不過蓬佩奧強調，這並不意味兩國不能做生意。（ａｌ）（ＺＺ）

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