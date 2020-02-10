《台股攻略－馮偉明》台股低位有支持，比特幣概念股熱炒

《台股攻略》台股加權指數今日最低見１１４２３﹒３４點，盤中因權值股有資金流入逐步

回穩，收市報１１５７４﹒０７點，跌３８﹒７４點，成交金額為新台幣１３０７﹒８９億元。

因疫情影響生產線，鴻海股價，最低見新台幣７８﹒９元，終場跌１﹒０９％，收新台幣

８２元。股王大立光則低開高收，尾市急升收新台幣４７５０元，跌０﹒１１％；台積電跌

０﹒１５％，收新台幣３２７﹒５元。手機晶片廠聯發科法人說明會對２０２０年營運發布正面

訊息，但因武漢肺炎疫情仍有變數，股價開低走高再進一步下跌，收新台幣３８０元，跌

０﹒２６％。國際比特幣報價突破１萬美元大關，概念股撼訊、青雲及麗臺均升停板，分別收新

台幣５９﹒５元、３１元及１０﹒８５元。

武漢肺炎為股市帶來寒冬，雖然短期內仍未有受控跡象，但市場未見有恐謊性拋售，短線台

股預料牛皮，期待疫情消退後有所突破。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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