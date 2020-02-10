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即市新聞

10/02/2020 17:46

《台股攻略－馮偉明》台股低位有支持，比特幣概念股熱炒

　　《台股攻略》台股加權指數今日最低見１１４２３﹒３４點，盤中因權值股有資金流入逐步
回穩，收市報１１５７４﹒０７點，跌３８﹒７４點，成交金額為新台幣１３０７﹒８９億元。
　　因疫情影響生產線，鴻海股價，最低見新台幣７８﹒９元，終場跌１﹒０９％，收新台幣
８２元。股王大立光則低開高收，尾市急升收新台幣４７５０元，跌０﹒１１％；台積電跌
０﹒１５％，收新台幣３２７﹒５元。手機晶片廠聯發科法人說明會對２０２０年營運發布正面
訊息，但因武漢肺炎疫情仍有變數，股價開低走高再進一步下跌，收新台幣３８０元，跌
０﹒２６％。國際比特幣報價突破１萬美元大關，概念股撼訊、青雲及麗臺均升停板，分別收新
台幣５９﹒５元、３１元及１０﹒８５元。
　　武漢肺炎為股市帶來寒冬，雖然短期內仍未有受控跡象，但市場未見有恐謊性拋售，短線台
股預料牛皮，期待疫情消退後有所突破。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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