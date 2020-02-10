香港電視１月訂單總額３﹒３８億，按年升約五成，按月增近２５％

《經濟通通訊社１０日專訊》香港電視（０１１３７）公布２０２０年１月份數未經審核數

據，平均每日訂單數量為２２４００宗，按年升６４﹒７％，按月漲１１９﹒８％；平均訂單值

為４８８元，按年跌９％，按月升４﹒５％。平均每日訂單總商品交易額為１０９０萬元，按年

升４９﹒３％，按月升２５﹒３％；全月訂單總商品交易為３﹒３８億元，按年升４９﹒６％，

按月升２４﹒７％。

集團認為，業務量的增加可能因為２０１９年的增長動力的效應而來，加上在目前情況下香

港人對前往人多擠迫的地點的意欲亦減弱，因而將購物需要改變至網上購物平台包括

ＨＫＴＶｍａｌｌ，並增加於網上平台購物的頻率。而集團根據業務表現，預料２月首九天的增

長動力及營運狀況均較１月同期更強，董事會預期此增長動力將延續至整個２月。

另外，有鑑於訂單送貨或自取時間亦可能延長，公司未來數星期將會推出額外措施以改善客

戶體驗，包括建立獨立的「邀請購買」平台，將熱賣產品例如個人健康設備的繁重瀏覽量，從

ＨＫＴＶｍａｌｌ分流至此新平台；將ＨＫＴＶｍａｌｌ的客戶基礎分為若干不同類別；集團正

研究增加額外工作輪值；拓展公司的訂單自取網絡，為客戶增加地區上的便利及自取時段；增加

外判物流資源。（ｕｌ）

