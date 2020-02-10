  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/02/2020 08:31

香港電視１月訂單總額３﹒３８億，按年升約五成，按月增近２５％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》香港電視（０１１３７）公布２０２０年１月份數未經審核數
據，平均每日訂單數量為２２４００宗，按年升６４﹒７％，按月漲１１９﹒８％；平均訂單值
為４８８元，按年跌９％，按月升４﹒５％。平均每日訂單總商品交易額為１０９０萬元，按年
升４９﹒３％，按月升２５﹒３％；全月訂單總商品交易為３﹒３８億元，按年升４９﹒６％，
按月升２４﹒７％。
　　集團認為，業務量的增加可能因為２０１９年的增長動力的效應而來，加上在目前情況下香
港人對前往人多擠迫的地點的意欲亦減弱，因而將購物需要改變至網上購物平台包括
ＨＫＴＶｍａｌｌ，並增加於網上平台購物的頻率。而集團根據業務表現，預料２月首九天的增
長動力及營運狀況均較１月同期更強，董事會預期此增長動力將延續至整個２月。
　　另外，有鑑於訂單送貨或自取時間亦可能延長，公司未來數星期將會推出額外措施以改善客
戶體驗，包括建立獨立的「邀請購買」平台，將熱賣產品例如個人健康設備的繁重瀏覽量，從
ＨＫＴＶｍａｌｌ分流至此新平台；將ＨＫＴＶｍａｌｌ的客戶基礎分為若干不同類別；集團正
研究增加額外工作輪值；拓展公司的訂單自取網絡，為客戶增加地區上的便利及自取時段；增加
外判物流資源。（ｕｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態10/02/2020
星爆社區傳播 確診增至43宗 10患者均無遊華
FOCUS07/02/2020
【FOCUS】內地外貿開年勢跳水 咖啡豆油銅齊遭殃
生財有道07/02/2020
《嚟緊炒D乜》藍光嘉寶業務高增長估值便宜 憧憬追落後現價買入
生財有道07/02/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：阿里健康11元可上車
生財有道07/02/2020
【武漢肺炎】傳香港航空擬裁員400人 並要求員工放無薪假兩周
生財有道07/02/2020
【武漢肺炎】香港快運取消往返首爾及大阪等逾80班航班
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金