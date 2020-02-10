《窩輪豪情－梁業豪》香港的監管架構

《窩輪豪情》香港證券及期貨市場的主要監管者為證券及期貨事務監察委員會（簡稱證監會

）。證監會乃於１９８９年根據《證券及期貨事務監察委員會條例》（簡稱《證監會條例》）成

立的獨立法定監管機關。《證監會條例》與另外九條與證券及期貨業相關的條例已經整合為《證

券及期貨條例》，並於２００３年４月１日生效。證監會的職能為執行規管證券及期貨市場的條

例，和促進與鼓勵證券期貨市場的發展。

按《證券及期貨條例》訂明，證監會的規管目標為：（一）維持和促進證券期貨業的公平性

、效率、競爭力、透明度及秩序；（二）提高公眾對證券期貨業的運作及功能的了解；（三）為

投資於或持有金融產品的公眾提供保障；（四）盡量減少於證券期貨業內的犯罪行為及失當行為

；（五）減低在證券期貨業內的系統風險；和（六）採取與證券期貨業有關的適當步驟，以協助

財政司司長維持香港在金融方面穩定性。

證監會分為四個營運部門：（一）企業融資部負責涉及與上市事宜有關的雙重存檔職能，監

管公眾公司的收購及合併和股份購回活動，監督聯交所在上市事宜方面的職能，及執行與上市及

非上市公司有關的證券及公司法例。

（二）中介團體及投資產品部負責制訂及執行證券、期貨和摃捍式外匯買賣中介人的發牌規

定，監察中介人的操守及財政資源，以及監管向公眾銷售投資產品的活動。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

