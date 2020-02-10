《談國論企－黎偉成》習近平表有信心有能力戰勝疫情

《談國論企》中國國家主席習近平於２０２０年２月７日應約同美國總統特朗普通電話時，

強調中國完全有信心、有能力戰勝新型肺炎疫情，更指出中國經濟長期向好發展的趨勢不會改變

，和要美國共同 「堅持協調、合作、穩定的總基調，推動中美關係在新的一年沿著正確軌道向

前發展」。特朗普的反應基本是正面的。



＊流行性疫病要各國合力應對望美方冷靜評估＊



需要高度指出的，是習近平是應約對話，所言之主題當然是新型肺炎疫情的問題，而此一疫

情在武漢爆發之後，不斷擴散和惡化，到現時似乎有所收歛的苗頭，特朗普才「主動」邀請習近

平通電話，顯然不是十分「好朋友」的做法；如屬好朋友，便應該在惡疫開始不久便一若俄羅斯

總統普京有十分關切的表示。我看特朗普最終還是要「表表態」，就因為是：中國國務院關稅稅

則委員會於２０２０年２月６日所發布的公告，決定於２月１４日起降低對若干由美國進口的商

品所加徵的關稅稅率，使特有所「釋懷」，始「主動」地與習通電話。

習近平當然趁機會再三向包括美國在內的全世界作出多宣示，最重要者為（一）在新型肺炎

疫情方面為：（Ｉ）「不僅維護中國人民生命安全和身體健康，也維護世界人民生命安全和身體

健康」，是高度負責任之承諾，此因新型肺炎疫症並不是由中國主動的「製造」出來，而是此症

突然爆發自武漢，原因仍在調查、研究和分析，問題是誰都不願見，唯是疫症爆發、擴散了，就

得嚴嚴肅肅的全力應對和解決。

因嚴肅、積極打疫戰，故（ＩＩ）習近平表「有關工作在逐步取得成效」，強調（ｉ）「我

們完全有信心、有能力戰勝疫情」，當然為良佳的信息；更重要的是（ｉｉ）在道出「總統先生

多次積極評價中方防控工作」、「感謝美國社會各界提供物資捐助」等客套之語的同時，更強調

「所有國家不要過度反應」及「希望美方冷靜評估疫情」，而「流行性疫病需要各國合力應對」

，此言甚是。

回看美國財長羅斯和白宮經濟顧問庫德洛等人在疫症剛爆發的涼薄「回應」，很難想像出受

過如斯「高等」教育者所言所為。

至於（二）習近平所強調的「中國經濟長期向好發展的趨勢不會改變」，當然可以視之為強

大的信心表現。但我仍然堅持疫症對中國經濟短、中期有相當重大壓力。我２０２０年１月２日

發表的《談國論企》，估計中國ＧＤＰ在２０２０年升幅由２０１９年的６％放緩至５﹒８７５

％，乃設定增速５﹒５％至６％上限，但於２月３日初步修訂預測（１）如武漢肺炎疫情在三數

個月的「短期」受控甚至平伏下來，ＧＤＰ全年的增幅會放緩０﹒７５％，即僅達

５﹒１２５％；（２）要是情況未如理想，會滑落至４﹒７５％至５％，甚至更低。這當然是短

期的變異，長期向好的發展趨勢，可保。



＊堅持協調、合作、穩定的總基調，推動中美關係＊



和（三）習近平還對中美雙方不久前簽署的第一階段經貿協議，評價是「有利於中國，有利

於美國，有利於世界和平繁榮」，和「這充分說明，儘管中美存在一些分歧，但只要雙方本著平

等互尊精神，總能通過對話磋商找到彼此都能接受的解決辦法」，所言重點當然是「平等互尊」

，特朗普該聽得明的。

特朗普對習所言的回應，相當積極和正面，但此人霸道、善變，可信嗎？走著瞧。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

