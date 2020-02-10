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10/02/2020 09:32

《異動股》中國中藥生產助醫治新型肺炎症狀藥物，暫急漲逾一成

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國中藥（００５７０）公布，廣東省藥監局表示，廣州市第
八人民醫院的醫院中藥製劑透解祛瘟顆粒，通過廣東省醫療機構傳統中藥製劑應急審批備案，並
委託公司之控股子公司廣東一方製藥有限公司進行生產配製。
　　該股現價急升１０﹒６１％，報４﹒６９元，盤中最高見４﹒８９元；成交約１１３１萬股
，涉資５２９８萬元。
　　廣東省疫情防控指揮部組織召開專家諮詢會，對透解祛瘟顆粒的臨床觀察結果進行評估後認
為，透解祛瘟顆粒能夠明顯改善新型冠狀病毒感染肺炎（輕症）的臨床症狀，有減少重型肺炎發
生的趨勢，具有較好的臨床價值。
　　現時，恆生指數報２７０９８，跌３０５點或跌１﹒１２％，主板成交２５﹒４７億元。國
企指數報１０５７１，跌１３３點或跌１﹒２５％。
　　上證綜合指數報２８５８，跌１７點或跌０﹒６２％，成交１０８﹒６９億元人民幣。
　　深證成份指數報１０５６２，跌４８點或跌０﹒４６％，成交１９６﹒３４億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國中藥　　　（００５７０）　　　４﹒６９元　　升１０﹒６１％
　　歌禮製藥　　　（０１６７２）　　　４﹒３１元　　　跌１﹒８２％
　　白雲山　　　　（００８７４）　　２６﹒２５元　　　跌１﹒３２％
　　石藥集團　　　（０１０９３）　　１９﹒３２元　　　跌０﹒５１％

　　國藥控股　　　（０１０９９）　　２６﹒２０元　　　跌０﹒７６％
　　中生製藥　　　（０１１７７）　　１１﹒２６元　　　升０﹒１８％
　　金斯瑞生物科技（０１５４８）　　１９﹒１０元　　　升０﹒２１％
　　東陽光藥　　　（０１５５８）　　４５﹒７０元　　　跌０﹒７６％

　　信達生物　　　（０１８０１）　　３１﹒７０元　　　無升跌
　　藥明康德　　　（０２３５９）　１０９﹒５０元　　　升０﹒０９％
　　石四藥集團　　（０２００５）　　　７﹒２８元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　（ｎｓ）

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