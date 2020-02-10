《異動股》香港電視逆市飆逾７％破頂，１月總訂單按年增五成

《經濟通通訊社１０日專訊》香港電視（０１１３７）現價升７﹒３４％，報５﹒８元，盤

中高見５﹒７４元兼創上市新高；成交約３１８萬股，涉資１７９９萬元。

該公司公布本年１月份數未經審核數據，平均每日訂單數量為２２４００宗，按年升６４﹒

７％，按月漲１１９﹒８％；平均訂單值為４８８元，按年跌９％，按月升４﹒５％。平均每日

訂單總商品交易額為１０９０萬元，按年升４９﹒３％，按月升２５﹒３％；全月訂單總商品交

易為３﹒３８億元，按年升４９﹒６％，按月升２４﹒７％。

該集團認為，業務量的增加可能因為２０１９年的增長動力的效應而來，加上在目前情況下

香港人對前往人多擠迫的地點的意欲亦減弱，因而將購物需要改變至網上購物平台包括ＨＫＴＶ

ｍａｌｌ，並增加於網上平台購物的頻率。而集團根據業務表現，預料２月首九天的增長動力及

營運狀況均較１月同期更強，董事會預期此增長動力將延續至整個２月。

現時，恆生指數報２７１０４點，跌２９９點或跌１﹒０９％，主板成交２５﹒７５億元。

國企指數報１０５７４點，跌１３０點或跌１﹒２２％。

上證綜合指數報２８５８點，跌１７點或跌０﹒６２％，成交１０８﹒６９億元人民幣。深

證成份指數報１０５６２點，跌４８點或跌０﹒４６％，成交１９６﹒３４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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香港電視（０１１３７） ５﹒７０元 升７﹒３４％

金山軟件（０３８８８） ２８﹒８５元 跌０﹒５２％

中軟國際（００３５４） ５﹒５１元 跌０﹒９０％

網龍 （００７７７） ２７﹒３０元 跌１﹒２７％

騰訊控股（００７００） ３９５﹒２０元 跌１﹒７９％

阿里巴巴（０９９８８） ２１１﹒４０元 跌１﹒８６％

金蝶國際（００２６８） １０﹒２６元 跌２﹒２９％

美團點評（０３６９０） ９９﹒３０元 跌２﹒５５％

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（ｋｓ）

