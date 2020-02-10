《中資異動》線上醫療股續強勢，平醫飆半成破頂，阿里健康漲６％

《經濟通通訊社１０日專訊》內地「新冠肺炎」疫情持續，全國目前確認診突破４萬人，９

０９人死亡。線上醫療股續強勢，平安好醫生（０１８３３）現價升５﹒０３％，報７７﹒２元

，盤中高見７８﹒３元兼創上市新高；成交約２８０萬股，涉資２﹒１３億元，主動買盤６７％

。

另外，阿里健康（００２４１）升６﹒４６％，報１２﹒８６元，盤中高見１３﹒１８元兼

創近５年高。

現時，恆生指數報２７２０８，跌１９６點或跌０﹒７２％，主板成交２７２﹒６１億元。

國企指數報１０６０６，跌９８點或跌０﹒９２％。

上證綜合指數報２８７０點，跌５點或跌０﹒２０％，成交１２３６﹒５９億元人民幣。深

證成份指數報１０６４０點，升２９點或升０﹒２８％，成交２１２２﹒１２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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平安好醫生（０１８３３） ７７﹒２０元 升５﹒０３％

阿里健康 （００２４１） １２﹒８６元 升６﹒４６％

康哲藥業 （００８６７） １０﹒４０元 升１﹒９６％

三生製藥 （０１５３０） １０﹒８８元 升１﹒８７％

聯邦制藥 （０３９３３） ５﹒４８元 升０﹒３７％



東陽光藥 （０１５５８） ４６﹒００元 跌０﹒１１％

中生製藥 （０１１７７） １１﹒１４元 跌０﹒８９％

翰森製藥 （０３６９２） ２７﹒０５元 跌０﹒９２％

金斯瑞 （０１５４８） １８﹒８２元 跌１﹒２６％

石藥集團 （０１０９３） １８﹒９８元 跌２﹒２７％

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（ｋｓ）

