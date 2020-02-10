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即市新聞

10/02/2020 11:47

《異動股》美團（３６９０）瀉逾４％，遭匯證削近一成目標價

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美團點評（０３６９０）現價跌４﹒１７％，報９７﹒６５元
；成交約２９２９萬股，涉資２８﹒７１億元。盤中低見９７﹒１元，再度失守１００元關。
　　匯證最新發表研究報告，將美團點評目標價由１３８元削近９％至１２６元，維持「買入」
評級。
　　另外，鑑於內地疫情未明，多間內地企業再延長復工時間。阿里巴巴（０９９８８）原定於
今日（１０日）復工，惟目前再度延遲。另外，騰訊（００７００）、抖音母企字節跳動、美團
點評等企業也延遲返回辦公室工作的日期，員工仍留在家工作。
　　現時，恆生指數報２７２０２，跌２０１點或跌０﹒７４％，主板成交５８１﹒０７億元。
國企指數報１０６２４，跌８０點或跌０﹒７５％。
　　上證綜合指數報２８６４，跌１１點或跌０﹒３９％，成交２２５３﹒９２億元人民幣。
　　深證成份指數報１０５８８，跌２３點或跌０﹒２２％，成交３７２１﹒２５億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　閱文集團　（００７７２）　　３４﹒５０元　　　跌２﹒２７％
　　同程藝龍　（００７８０）　　１０﹒９０元　　　跌３﹒３７％
　　創夢天地　（０１１１９）　　　５﹒０２元　　　跌１﹒５７％
　　美圖公司　（０１３５７）　　　１﹒８３元　　　跌１﹒０８％
　　小米集團　（０１８１０）　　１２﹒７６元　　　跌０﹒６２％

　　平安好醫生（０１８３３）　　７８﹒２５元　　　升６﹒４６％
　　美團點評　（０３６９０）　　９７﹒６５元　　　跌４﹒１７％
　　映客　　　（０３７００）　　　１﹒２４元　　　跌０﹒８０％
　　眾安在線　（０６０６０）　　２８﹒５０元　　　升１﹒９７％
　　阿里巴巴　（０９９８８）　２１３﹒２０元　　　跌１﹒０２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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