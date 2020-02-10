【武漢肺炎】上海逾萬小區封閉管理，重點地區來滬人員隔離１４日

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》截至２月９日２４時，上海市已累計發現

確診病例２９５例。上海疫情防控公布，全市１﹒３萬個小區實現「封閉式管理」。

上海市政府副秘書長、市防控工作領導小組辦公室主任顧洪輝今日在上海市新聞辦記者會上

在表示，從重點地區來滬的人員應該隔離觀察１４天，一律不得外出。拒絕接受隔離等措施，依

法追究法律責任。對密切接觸者實行隔離了，拒絕不配合，依法採取強制措施。

