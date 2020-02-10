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10/02/2020 11:47

【武漢肺炎】上海全市１﹒３萬個小區大部分實現「封閉式管理」

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》上海市民政局局長朱勤皓今日在上海市防
控工作新聞發布會上表示，截至目前，上海市１﹒３萬個居民住宅小區，絕大部分已實現了「封
閉式管理」，採取出入口管理措施，例如：嚴控小區出入口數量，加強門崗力量配備，做到人員
進入必詢問、必登記、必測溫。對體溫異常的，則按照既定的「全鏈條處置機制」及時報告、及
時移送。

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