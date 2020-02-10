【武漢肺炎】上海繼續停運省際客運，國際郵輪全部停航

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》上海市交通委副主任楊小溪今日在防控工

作發布會上表示，隨著返程大客流的到來，防輸入和防擴散的任務很重，因此決定省際客運方面

，繼續停運。浦江遊覽、國際郵輪、省際客運全部停航。

上海市內包車根據復工情況，已研究恢復運營的具體方案。

另外，在機場、鐵路、道路口、輪渡碼頭已加強體溫篩查，未來將執行更嚴格的防疫管控措

施。上海將進一步加強口岸單位與屬地的無縫銜接，把好入滬第一道防線。

