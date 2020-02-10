《午市前瞻》內地新增感染人數略回落，料港股二萬七有初步支持

《經濟通通訊社１０日專訊》新型肺炎疫情仍在持續，大部分利好消息已被消化，美股周五

結束四連升，今早港股底開３１２點，報２７０９２點，失守百天線（約２７１１２），盤中早

段曾挫３５９點，最低見２７０４４點，企穩兩萬七。內地公布１月ＣＰＩ升５﹒４％，高於預

期４﹒９％，並創８年高。隨後，港股反覆向上，大象匯控（００００５）力撐大市，跌幅逐漸

收窄，半日最高見２７３１４點，跌８９點。臨近中午收市，港股喘穩，半日收報２７１９３，

跌２１１點或跌０﹒７７％，重上百天線，主板成交６０１﹒０６億元。國企指數報１０６２３

，跌８１點或跌０﹒７６％。

Ａ股兩市偏軟。上證綜合指數報２８６４點，跌１１點或跌０﹒３９％，成交２２５３﹒９

２億元人民幣。深證成份指數報１０５８８點，跌２３點或跌０﹒２２％，成交３７２１﹒２５

億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）延遲復工日期，半日跌０﹒８５％，報３９９元；港交所

（００３８８）走低０﹒９６％，報２６８元；獲大摩唱好友邦（０１２９９）仍挫１﹒８１％

，報７８﹒７５元；平保（０２３１８）亦挫１﹒１５％，報９０﹒４５元；中移動（００９４

１）下滑１﹒１１％，報６６﹒５５元；匯控（００００５）漲１﹒０４％，報５８﹒４元。



＊因疫情紙巾搶購潮起，恆安領跑藍籌＊



新型肺炎疫情仍在持續，目前全國確診人數突破４萬，引發個人用品及紙巾遭市民搶購。恆

安國際（０１０４４）漲３﹒６７％，報６３﹒５５元，為半日表現最好藍籌。維達國際（０３

３３１）升４﹒２１％，報２０﹒８元；日光控股（０８４５１）急飆４９﹒１２％，報０﹒１

７。

據外電最新消息富士康鄭州廠已獲批復工，惟深圳、昆山廠區目前未收到政府批准復工的文

件，市場恐影響手機供應鏈，手機設備股急挫。舜宇光學科技（０２３８２）跌１﹒１１％，報

１２５元；瑞聲科技（０２０１８）走低１﹒２％，報５７﹒４元；富智康集團（０２０３８）

插４﹒５５％，報１﹒２６元；高偉電子（０１４１５）下滑１﹒９３％，報２﹒０３元；通達

集團（００６９８）挫２﹒２％，報０﹒８９元。

上海市近日，提出綜合政策舉措支持企業抗擊疫情，相關貸款利率參照同期貸款市場報價利

率（ＬＰＲ）至少減２５個點子，內銀股偏軟。中行（０３９８８）軟０﹒６４％，報３﹒１１

元；建行（００９３９）跌０﹒９５％，報６﹒２６元；招行（０３９６８）挫２﹒８１％，報

３８元；工行（０１３９８）下滑１﹒２８％，報５﹒３９元；農行（０１２８８）亦跌０﹒９

７％，報３﹒０５元。



＊同台進食後感染，連鎖餐廳股成風眼＊



連鎖餐廳股成風眼股。海底撈（０６８６２）客人早前江蘇分店進食後感染同台，急插近半

成，報３０﹒４５元；九毛九（０９９２２）所有門店續停業，半日挫３﹒９４％，報８﹒５３

元；呷哺呷哺（００５２０）大跌７﹒７６％，報７﹒８５元；大家樂（００３４１）走低１﹒

５９％，報１７﹒３２元；大快活集團（０００５２）跌０﹒８４％，報１８﹒９２元。

據《澳門日報》報導，漁人碼頭的勵宮酒店和萊斯酒店將暫停營業，至今累計共有七間酒店

暫停營業，濠賭股走低，澳門勵駿（０１６８０）挫２﹒０２％，報０﹒９７元；銀娛

（０００２７）走低２﹒１％，報５３﹒５５元；金沙（０１９２８）跌１﹒２８％，報

３８﹒５元；美高梅（０２２８２）跌１﹒５９％，報１１﹒１６元；永利澳門（０１１２８）

下滑１﹒０３％，報１７﹒２８元；

大摩日前發報告表示，受疫情持續影響基本因素，非必需消費品如鞋履、服裝及家庭用品銷

售活動將放緩，品體股繼續遭拋售。李寧（０２３３１）挫３﹒６１％，報２１﹒３５元；安踏

體育（０２０２０）跌１﹒６４％，報６６﹒０５元；３６１度（０１３６１）下滑２﹒４２％

，報１﹒２１元；波司登（０３９９８）插７﹒０６％，報２﹒３７元；特步國際（０１３６８

）挫２﹒２２％，報３﹒５２元。



＊鄧聲興﹕疫情對手機設備股影響短暫，舜宇１２０元可入＊



內地新型肺炎死亡人數突破當年沙士全球死亡人數，加上憂慮本周企業復工進度，港股今早

受壓。銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興向《經濟通通訊社》表示，市場憧憬中央再推刺

激經濟措施，帶動上周大市走勢有所好轉，而且近日內地新增確診人數有輕微下滑跡象，緩和市

場對疫情的憂慮，料恆指短期在２７０００點有初步支持，在２５０天線約２７７００點則有回

吐壓力。

在板塊部署方面，他認為疫情對手機設備股的影響短期，因為縱使首季業績下跌，基於民眾

對手機需求不變，生產商在次季、第三季仍可追回下跌的訂單，料可以維持全年盈利不變。當中

，他認為舜宇光學（０２３８２）的基本面較瑞聲科技（０２０１８）好，一旦股價回落至

１２０元已可上車，至於後者由於去年業績遜色，今年主要是炒概念（蘋果）為主，故回調幅度

亦相對大，建議在１００天線附近約５４﹒８元至５６元入首注。

對於近日大熱的二線科網股，他認為主攻遠程辦公的軟件股相比其他線上教育及手遊股，有

較多水位，建議可留意金蝶國際（００２６８）、金山軟件（０３８８８）及中軟國際

（００３５４），因為看好即使在疫情過後，客戶需求仍能持續。（ｆｚ、ｙｋ）

