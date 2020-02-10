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即市新聞

10/02/2020 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》港交所不允業績延期，建議設機制斟情處理

　　《娥姐錦囊》武漢市爆發的２０１９新型冠狀病毒疫情持續，中證監允許在滬深交易所上市
的企業，申請延遲一個月刊發業績，但港交所（００３８８）未有有如會計界所願跟隨，只容許
公司刊發未審核初步業績。我不反對港交所現時的做法，但認為可設機制，准許在審計上有特別
困難者，申請延期，若理由充份，可斟情處理。
　　國內經濟活動停滯，是以內地上市公司獲准延遲公布業績，相對來說，本港審計所受影響較
少，但不排除個別公司或會遇到困難。港交所不希望企業頻繁更改業績匯報期，避免訊息流通延
誤，亦屬合理，但因未審核數字未必準確，也可能遭有心人利用，以誤導公眾。
　　武漢肺炎對中國經濟肯定造成打擊，國際信貸評級機構標準普爾近日將中國經濟今年增長預
測，由原先疫情爆發前的５﹒７％下調至５％。我認為標普的估計已算樂觀，因疫情持續多久仍
是未知之數，新增確診人數持續上升，猶幸美國近期發現抗伊波拉新藥對武漢肺炎患者有療效，
令曙光乍現，現時只能期望疫症盡快過去，減輕對全國經濟的影響。不少專家估計，疫症可能延
續至今年４月，若然猜中，影響將長達全年四分之一，相信屆時對經濟影響將不只一個百分點。
《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。
註２：本文由張賽娥女士口述，《經濟通通訊社》記者梁嘉儀筆錄。

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